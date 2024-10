Impactantes imágenes muestran a un padre fugitivo y sus tres hijos caminando por las montañas de Nueva Zelanda tres años después de desaparecer

Un padre fugitivo y sus tres hijos han sido vistos juntos por primera vez en casi tres años caminando por las montañas de la costa oeste de Nueva Zelanda. Buscado por tierra, mar y aire, el hombre no es otro que Tom Phillips, quien huyó al desierto de Waikato en diciembre de 2021 junto a sus tres pequeños, Jayda, de ahora 11 años, su hijo Maverick, de 9 años, y su hija menor Ember, de 8,tras una fuerte discusión con su esposa. Desde entonces, se habían reportado a las autoridades 'cientos' de avistamientos del fugitivo, la mayoría de ellos sin verificar y ninguno de ellos que involucrara a los niños.

© Policía de Nueva Zelanda

Sin embargo, las últimas imágenes captadas por un grupo de cazadores adolescentes que decidieron sacar sus teléfonos móviles y grabar no dejan lugar a dudas de que se trata de Phillips y sus tres hijos, algo que ha supuesto una gran alegría para la madre de los pequeños, Catherine, quien se ha mostrado muy "aliviada" de ver a sus niños con vida.

El video, con fecha del 3 de octubre y que fue entregado rápidamente a las autoridades, muestra cuatro figuras vestidas de camuflaje y portando pesadas mochilas caminando en fila india (el adulto delante seguido de los menores) a través de unas tierras de cultivos de una zona conocida como Marokopa.

El inspector detective Andrew Saunders encargado del caso describió el avistamiento como "creíble" y la policía no tiene ninguna duda de que se trata de Phillips y sus tres hijos, de quienes no tiene la custodia legal. Sin embargo, tras una exhaustiva búsqueda por la zona las patrullas desplegadas no han logrado encontrar ninguna señal del grupo. "Aunque no se encontró nada más significativo, los investigadores ahora evaluarán la información reunida para determinar los próximos pasos", dijo el inspector. "Esta es la primera vez que los tres niños han sido vistos, lo cual es una información positiva y sabemos que será muy tranquilizador para la familia de los niños" añadía Saunders.

© Policía de Nueva Zelanda © Policía de Nueva Zelanda © Policía de Nueva Zelanda

El padre y sus tres hijos pequeños desaparecieron por primera vez el 11 de septiembre de 2021. La policía y los servicios de emergencia, junto con cientos de voluntarios y lugareños, pasaron días buscando a la familia después de que la camioneta de Phillips fuera encontrada varada en la playa de Kiritehere. Unos 18 días después regresaron a la granja familiar y sus parientes les revelaron que habían pasado ese tiempo viviendo en una tienda de campaña en medio de un denso matorral. Sin embargo, meses después volvieron a desaparecer, siendo el último avistamiento del padre y sus tres hijos el 9 de diciembre de 2021.

En enero de 2022, Phillips no se presentó a una comparecencia judicial en la que estaba acusado de despliegue innecesario de personal y recursos policiales debido a su anterior huida, por lo que se emitió una orden de busca y captura.

Sin embargo a esos cargos se suman ahora el de presunto robo a mano armada en un banco en Te Kuti, cerca de Marokopa, en septiembre de 2023.El robo a mano armada llevó a la policía a advertir al público que no se acercara a Phillips.

© Policía de Nueva Zelanda

En junio de este año se ofreció una recompensa de 77.000 euros por información que pudiera localizar a los tres niños, sin embargo, la recompensa expiró después de ocho semanas sin resultado a pesar de que se notificaron cerca de 40 avistamientos que fueron considerados significativos por los oficiales.

El inspector Saunders señaló en aquel momento que era muy probable que Phillips recibiera algún tipo de ayuda para permanecer oculto por lo que el junio se emitió un aviso en el que se señalaba que: cualquier persona que hubiera cometido el delito de ayudar a Tom Phillips sería considerada inmune a ser procesado si proporcionaba información o pruebas que condujeran a la ubicación de los niños.

La madre de los niños había acusado previamente a su pareja de poner en peligro a sus hijos. "Al igual que yo, Amber tiene asma y necesita un tratamiento" señalaba Catherine. "Muchos de vosotros decís que los niños están bien y que están bien cuidados. ¿Cómo lo sabes? ¿Los has visto? ¿O es solo una cháchara?" "Lo que hace Thomas no está bien. No está bien dividir y conquistar, aislar y controlar". "Es negligencia infantil, es abandono infantil, es abuso infantil. Mis bebés merecen algo mejor".