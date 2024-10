Quién es Destry Ally Spielberg, la hija de Steven Spielberg que debuta en Sitges como directora

Terror, fantasía e historias inquietantes son las protagonistas del festival de cine fantástico de Sitges, encuentro que echará el cierre el próximo 13 de octubre. Por sus pantallas han pasado decenas de títulos, aunque uno de ellos llama la atención sin duda por quién lo firma. Please don’t feed the children (se podría traducir como Por favor no den de comer a los niños) narra la historia de un universo distópico donde una pandemia ha diezmado la población adulta del planeta. En este escenario un grupo de huérfanos cruza Estados Unidos en busca de una nueva vida, pero en su trayecto caerán presos de una mujer con un espeluznante pasado.

© Getty Images

Esta es la aterradora carta de presentación de Destry Allyn Spielberg, hija del mítico director Steven Spielberg, que se pone tras la cámara siguiendo los pasos del mejor de los maestros. Destry Allyn es la menor de los hijos del cineasta y Kate Capshaw, con quien el director de títulos como E.T. y Tiburón se casó en 1991 (tuvieron juntos cuatro hijos aunque el director tiene 7 en total). Tiene 27 años, nació el 1 de diciembre de 1996, y comenzó su trayectoria como modelo y consumada amazona. “Durante la mayor parte de su vida estuvo enamorada de las artes ecuestres. Era una fantástica saltadora, y tenía caballos desde que tenía 3 años. Todos pensábamos que iba a ir a las Olimpiadas Junior, y a hacer de eso una carrera” declaró su padre en alguna ocasión.

© Getty Images

Un accidente la apartó del deporte y se graduó en la Universidad de Carolina del Sur para luego iniciar su carrera en el cine, la pasión de su padre, que acabó llamando a su puerta. Lejos de resultarle sencillo por su apellido, no tuvo suerte consiguiendo papeles como actriz así que se puso detrás de un objetivo. “Llevo más de siete años intentando entrar en la industria del cine. No importa quién seas, es difícil. Es duro” ha dicho. Dirigió el corto Rosie y después consiguió un papel en Mass Hysteria y en la serie La innegable verdad (I know this much is true), protagonizada por Mark Ruffalo. Apareció además en la cinta Licoricce Pizza, con actores como Alana Haim y Cooper Hoffman.

© mister_hersh

Los problemas para abrirse camino

Please Don’t Feed the Children es su primer largometraje. “Este film era todo lo que necesitaba para empezar oficialmente a dirigir largometrajes. En él confluyen todos los retos que me han convertido en una cineasta y colaboradora más sólida. Lo rodamos en 18 días y estoy muy orgullosa de todo el reparto y el equipo por haberse unido y demostrar que todo es posible. No podría estar más emocionada de compartir esta experiencia con el mundo” ha declarado. Protagonizada por Michelle Dockery (Downton Abbey) y Giancarlo Esposito (Breaking Bad), la cinta ha dado su primer gran salto internacional en Sitges.

Desde aquí solo le queda conquistar los cines. Ha sido un camino de obstáculos para la directora, pues a pesar de haber sido tachada de nepobaby, título que rechaza de manera tajante, el proyecto le costó muchos disgustos. Tuvo problemas de financiación, se paralizó, acumuló una importante deuda… “Como todas las películas independientes, ésta ha tenido problemas de financiación. Ha sido una montaña rusa de altibajos. Les hemos dicho que van a conseguir el resto del dinero y que tengan paciencia”, respondió el agente de Destry Allyn.

© destryallyn

Rechaza el término 'nepobaby'

Tener un apellido famoso, tanto como el suyo, resulta en ocasiones casi una carga pues Destry Allyn solo trata de demostrar su valía. “Solo soy una joven aspirante a directora que admira el arte del cine. La gente puede decir que hay nepotismo, pero yo sé lo duro que he trabajado para estar aquí y no ha sido fácil. Estoy más que orgullosa de esta película y del equipo que la ha hecho” comentaba en un tuit en sus perfiles en respuesta a algunos comentarios que se refirieron a ella cuando comenzó su película (lo ha borrado ya).

© Sitgesfilmfestival

“Sé que he nacido con privilegios. Es mi misión traer nuevo talento a la industria y dar oportunidades a los artista de diferentes orígenes. Nadie debería quedarse sin oportunidades por las conexiones que no tenga”. Su padre se ha referido también a su talento y a cómo se ha ganado ella misma sus oportunidades. “La contrataron por un corto, hizo un magnífico corto que me encantó” dijo sobre el hecho de que hubieran contado con ella para dirigir Four Assassins (And a funeral). Se descubrió entonces como un padre orgulloso. Éxito profesional y también personal pues hace solo unos días Destry Allyn celebraba el segundo aniversario de su relación con Jake Herskowitz, que la ha acompañado precisamente a su estreno en España.