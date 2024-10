La familia de Rafa Nadal, su gran apoyo dentro y fuera de la pista

"La familia lo es todo para mí", son las palabras que ha utilizado Rafa Nadal en su despedida del tenis refiriéndose a su mujer, Mery Perelló; su hijo, Rafa; sus padres, Ana María y Sebastián; su hermana, Maribel, y su tío y exentrenador, quienes siempre le han acompañado en los buenos momentos y aún más importante, en los malos. Todos han estado a su lado en las victorias y en las derrotas y ahora, que la estrella del deporte ha anunciado que se marcha, va a tener el arropo y el cariño de todos sus seres queridos.

© Getty Images

Con tan solo cuatro años, Rafa Nadal cogió su primera raqueta y gracias a su trabajo y esfuerzo, la estrella del deporte ha permanecido durante más de dos décadas en la élite. Pero ha llegado el momento de hacerse a un lado, o al menos así lo considera el tenista que ha comunicado su salida: "Han sido dos años difíciles estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones". Su último partido será el próximo 19 de noviembre en Málaga. En las gradas de la ciudad andaluza, apoyándole, como siempre hacen en sus momentos más importantes, es probable que esté su familia al completo.

© Getty Images

El pilar fundamental de la vida del ganador de 22 Grand Slam, es su esposa, a quien ha querido agradecer el llevar a su lado casi dos décadas: "Mi mujer, Mery, llevamos 19 años juntos, gracias por todo lo que has hecho. Creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera. Volver a casa cada día y ver cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar".

Desde que se conocieron siendo dos adolescentes, en la localidad mallorquina de Manacor, no se han vuelto a separar. A partir de ahí Rafa Nadal y Mery Perelló comenzaron su relación y, pesar de los vaivenes que da la vida, siempre han apostado firmemente por su amor que dura hasta hoy. Nada ni nadie ha conseguido minar una relación que nunca ha dado síntomas de desgaste, ni se ha resquebrajado por ninguna de las dos partes. Un compromiso que sellarían con su boda en 2019, pero que venía de mucho antes cuando decidieron emprender este camino juntos al que pusieron el broche de oro con el nacimiento de su hijo, Rafa, el 8 de octubre de 2022, un niño muy esperado que ha llenado sus vidas de felicidad.





Mery ha celebrado todos y cada uno de los partidos de su marido, pero también las derrotadas y las lesiones. La última vez que la vimos en las gradas fue el pasado mes de mayo en el Mutua Madrid Open. Un día muy emocionante porque fue la última vez que el tenista pisó estas pistas tras perder ante el checo Jiří Lehečka, donde recibió una ovación apoteósica durante más de cuatro minutos. En las gradas estaba Mery, pero también la madre de Rafa, quien no pudo contener las lágrimas y a quien Rafa ha descrito en su discurso como la persona más imprescindible de su vida: "Mi madre creo que ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo".

© Gtresonline Mery Perelló con su suegra y su hijo durante el partido de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz del 31 de julio de 2024 en los Juegos Olímpicos de París

Ana María y Sebastián Nada, le animaron desde pequeño a luchar por sus sueños y por ello, Rafa ha querido agradecer a su padre todo su esfuerzo para que él haya llegado a tocar el cielo de su carrera profesional: "A mi padre, que creo que para mí ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos, que ha sido un ejemplo de esfuerzo, de superación. Muchísimas gracias a mi padre de manera muy, muy especial".

© Gtres

© Gtresonline Maribel Nadal con su padre y su sobrino sobrino durante el partido de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz del 31 de julio de 2024 en los Juegos Olímpicos de París

© Getty Images

También ha hecho referencia a su hermana, con quien siempre ha asegurado que "siempre he mantenido una relación increíble". Maribel, quien ha sido uno de los mayores talismanes del tenista, y Rafa, no solo son hermanos, sino que siempre han tenido una bonita relación de amistad en la que han compartido confidencias y secretos. De hecho, cuando vivían con sus padres en Mallorca ambos compartían espacio. "Mis abuelos viven en el bajo, mi tío Toni en el primero, mis padres ocupan el tercero y el último piso es para mí y mi hermana María Isabel", aseguraba Rafael en una entrevista concedida en sus inicios en Styles.

© GTRES

Su tío también ha jugado un importantísimo papel en la carrera del tenista, ya que como él mismo ha explicado "es la razón por la que empecé a jugar al tenis". Pero más allá de ser su familia, ha sido su mentor, su entrenador y quien le ha levantado en cada caída. "Sé que el responsable de todas estas victorias es él y no lo digo por falsa modestia", aseguraba Rafa durante una entrevista concedida en 2017, año en el que anunció su retirada como su instructor y preparador y por ello, la estrella del tenis siempre le estará agradecido por haberle dado los mejores consejos: "Creo que gracias a él he podido superar muchas situaciones que han sido difíciles en mi carrera deportiva", ha finalizado diciendo en su discurso de retirada.

© Getty Images

Así ha anunciado Rafa Nadal su retirada

Rafa Nadal ha anunciado este jueves su adiós definitivo tras reconocer que han sido años muy difíciles, especialmente los últimos dos que no ha sido capaz de jugar sin limitaciones, pero como todo en la vida piensa que "todo tiene un principio y un fin y es el momento adecuado". Lo ha anunciado con un vídeo que él mismo ha compartido donde se despide con gran satisfacción tras una larga carrera "mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar". Y lo hace en la Copa Davis, un torneo que le hace muchísima ilusión porque una de las grandes alegrías que se llevó durante su carrera como tenista fue en la final de Sevilla de 2004. En su despedida más allá de su familia, también ha querido agradecer a todo su equipo su gran trabajo durante estos años y el haberle acompañado durante tanto tiempo: "No son trabajadores, son amigos y han estado ami lado en todos los momentos que realmente los he necesitado. Momentos muy malos, momentos muy buenos, momentos que me han tenido que apretar, momentos que han tenido que aflojar. Hemos vivido tanto juntos que es difícil de explicar". Escucha en el siguiente vídeo sus palabras.