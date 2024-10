Lola Lolita 'in París': la influencer nos lo cuenta todo sobre su experiencia desfilando y su reencuentro con Kendall Jenner

Un año más, la influencer Lola Lolita se subió a la pasarela de L'Oréal París para dar el pistoletazo de salida a la fashion week de la capital francesa, un evento de lo más esperado para los apasionados y seguidores de la moda. ¿El lugar elegido? La legendaria y céntrica place de l'Opéra. Y allí fue donde se reunieron numerosos rostros conocidos como las modelos Kendall Jenner y Cara Delevigne, la actriz Jane Fonda, Eva Longoria o la artista Camila Cabello. Junto a ellas, una cara familiar como la de Lola Lolita, nuestra representación española, que repetía por segundo año consecutivo llena de emoción y muchos nervios...

¡HOLA! habla con la tik toker, y nos cuenta su experiencia compartiendo cartel junto a estrellas internacionales. ¿Se ha preparado para desfilar? ¿Qué le pasa por la cabeza cuando hay miles de miradas puestas sobre ella? ¿Qué balance hace? Sobre todo esto y más, nos habla ella. Y también, nos cuenta cómo fue el momento al reencontrarse con la hija de Kris Jenner...

"Es un desfile que celebra la belleza, la inclusión, la diversidad, la sororidad… y lo realmente importante es transmitir ese sentimiento de empoderamiento a todo el mundo que ve el desfile, desde la pasarela o en sus casas" © @lolalolita

-⁠Lola, ¿qué tal estás? Hemos visto que no has parado en las últimas semanas.

-Estoy muy bien. Me siento muy afortunada de poder disfrutar de todas las experiencias que estoy viviendo en este último año. Estas semanas han sido una auténtica locura, no he parado. Entre viajes, visitas a ver a mi familia a Elche, eventos, rodajes… ¡no he estado más de 2 días seguidos en mi casa en el último mes!

- ⁠Has desfilado un año más en la pasarela de L’Oréal París, ¿cómo ha sido la experiencia?

-Ha sido increíble. L’Oréal París es una marca que utilizo desde pequeña y poder desfilar junto a las modelos más reconocidas del mundo y celebrities internacionales es algo que jamás pude imaginar cuando comenzaba en redes. El año pasado fue en la Torre Eiffel y este año en la Ópera de París; un lugar muy emblemático también.

- ⁠¿Escogiste tu el look? ¿Cómo es el proceso para elegir outfit en este caso?

-Sí, el look era algo muy importante para mí. Justamente por eso, viajé a París unos días antes del desfile oficial junto con mi estilista David Rivas y Aris, del equipo de L’Oréal Paris, para hacer un fitting y elegir el vestido con el que iba a desfilar. En anteriores pasarelas no pude seleccionar con tanta antelación y acierto, así que este año estoy muy agradecida por ese lado, me gustaba mucho el vestido y me hacía sentir muy cómoda.

"Mentalmente estoy pensando en sonreír y disfrutar, pero mi cuerpo se bloquea solo y no me desenvuelvo como me gustaría o me había imaginado en mi cabeza'" © @lolalolita

⁠ -⁠¿Estabas más nerviosa que otros años? ¿O más tranquila porque ya sabías a que te enfrentabas?

-Menos que en años anteriores, pero nerviosa también. Yo siempre pienso que cada año va a ser un poco mejor. Lo que pasa es que tengo pánico escénico, realmente no me gusta que haya tanta gente fijándose en mí, centrando sus miradas en cada paso que doy… En la pasarela, quiero pensar que he aprendido de anteriores ocasiones, pero como siempre, al salir me pongo súper nerviosa y me bloqueo. Ojalá el próximo año cuenten de nuevo conmigo y pueda estar más tranquila para así poder disfrutarlo más aún.

- ⁠¿Cómo fue el momento en que te comunicaron que ibas a volver a pisar la pasarela?

-Muy emocionante, es un momento que llevo esperando todo el año y que me motiva mucho. Realmente fueron dos noticias separadas, una que iba a desfilar y otra cuando ya se calendarizó la fecha para el desfile.

"Creo que nunca se desfila perfecto, siempre hay cosas a mejorar o que no agradan a todo el mundo. Igualmente, soy tan perfeccionista que nunca me vería perfecta" © @lolalolita La 'influencer' desfilando en años anteriores © @lolalolita

- ⁠¿Te has preparado de alguna manera?

- No. Yo voy y hago lo que puedo con mi mejor sonrisa. Es un desfile que celebra la belleza, la inclusión, la diversidad, la sororidad… y lo realmente importante es transmitir ese sentimiento de empoderamiento a todo el mundo que ve el desfile, desde la pasarela o en sus casas.

-⁠ ⁠¿Tienes algún ‘miedo’ antes o después de subirte a la pasarela?

-Como te decía antes, tengo muchos. Todos los miedos me pasan por la cabeza… caerme, hacerlo mal, no ir lenta o hacerlo demasiado rápido…

- ⁠¿Qué se te pasa por la cabeza cuando estás allí arriba?

-Mentalmente estoy pensando en sonreír y disfrutar, pero mi cuerpo se bloquea solo y no me desenvuelvo como me gustaría o me había imaginado en mi cabeza. Pienso: 'Lola sonríe, pero no tanto, ve más lenta, gira lenta, camina recto… todo'. Pienso demasiado allí arriba.

"Kendall Jenner estaba con Cara Delevingne y me acerqué a pedirles una foto. Le dije: 'lo siento, perdón por molestaros, pero es que os amo, ¿podríamos hacernos una foto?" © @lolalolita Sobre estas líneas, la 'influencer' junto a Kendall Jenner y Cara Delevigne

- ⁠Cuando estabas en los ensayos, hemos visto que empezó a llover. ¿Pudiste ensayar antes del desfile?

-Fue terrible. Hizo malo durante todo el día, bueno, durante casi toda la semana. Además de que eso me pone de mal humor, porque amo el sol y el buen tiempo, yo estaba en maquillaje y hubo tanto movimiento de personas y de montaje que ni me dio tiempo a ensayar.

- ⁠¿Cómo te sientes al saber que vuelven a confiar en ti?

-Estoy súper agradecida, feliz de poder vivirlo y, también, con un poco de presión. Siento que es una oportunidad única que tengo la suerte de poder vivir y que tengo que aprovecharla al máximo con una marca que he consumido desde pequeña como es L’Oréal París.

- ¿Después del del desfile, te has visto? ¿Has sido muy crítica contigo misma o te has visto estupenda?

-Siempre soy la más crítica conmigo misma. Me he visto en TikTok y en lo que me han etiquetado y/o reposteado. Creo que nunca se desfila perfecto, siempre hay cosas a mejorar o que no agradan a todo el mundo. Igualmente, soy tan perfeccionista que nunca me vería perfecta.

-Por último, te has reencontrado con Kendall Jenner. ¿Qué tal volver a verla? ¿Nos puedes contar de qué hablasteis?

-Fue increíble. Kendall es súper amable, simpática y agradecida. Desde que la hicieron embajadora de marca soñaba con este momento. La verdad es que fui con unos pelos horribles a saludarla, yo llevaba unos rulos en el pelo para que no se me cayesen los rizos. Ella estaba con Cara Delevingne y me acerqué a pedirles una foto. Le dije: 'lo siento, perdón por molestaros, pero es que os amo, ¿podríamos hacernos una foto?' Y así fue (risas).

© @lolalolita Fue hace un año, cuando Lola Lolita y la modelo se conocieron por primera vez