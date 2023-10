La gran noche parisina de Lola Lolita: de su desfile en la Torre Eiffel a su encuentro con Kendall Jenner

Del mismo modo que en 2022, octubre ha arrancado por todo lo alto para Lola Lolita. Rodeada de estrellas internacionales de la talla de Eva Longoria, Camila Cabello, Aishwarya Rai, Miriam Leone o Andie MacDowell, la popular influencer alicantina ha vuelto a deslumbrar este primer domingo de mes sobre la pasarela del desfile de L'Oréal París, celebrado en el marco de la Semana de la Moda de París, de igual forma que hizo la temporada pasada. Con la Torre Eiffel como inconfundible escenario, la joven de 21 años, que es embajadora de la firma de cosméticos, se ha sumado al elenco de modelos y de invitadas a la cita para cautivar a los allí presentes enfundada en un fabuloso y original minivestido verde plisado de mangas abullonadas. Una idílica noche que ella misma ha definido como "un sueño" en la que ha estado arropada por su novio, Isaac Belk, más conocido como Ibelky, y en la que ha tenido la oportunidad de encontrarse con Kendall Jenner, entre otros populares rostros.

Rodeada de estrellas en un desfile de ensueño

Los hipnóticos bailes y la arrolladora personalidad de Lola Lolita la han convertido en todo un icono entre la generación Z en nuestro país, pero los sensacionales looks que luce en sus compromisos y citas profesionales han logrado que se corone en los últimos tiempos como una de las jóvenes más influyentes en términos estilísticos, hasta el punto de subirse a la pasarela. De igual modo que otras celebs que también representan el alma y la esencia de la marca como la actriz Viola Davis o la maniquí Coco Rocha, la hermana de Sofía Surfers ha presumido de imborrable sonrisa e infinitas piernas subida a las tablas, donde ha acaparado todas las miradas con su outfit, que ha completado con salones negros repletos de detalles de pedrería en plata y rojo, muy en tendencia.

"Asimilando aún el sueño que viví ayer desfilando con gente tan maravillosa en la Torre Eiffel", ha expresado en su perfil social, donde suma una fiel legión de tres millones de fans que siguen a diario sus pasos a través de la pantalla. Unas palabras que llegan tras superar un desafío tan exigente que incluso le ha quitado el sueño esta misma noche a causa "de la emoción" que sentía. Ahora, pasadas varias horas del show y todavía con resaca emocional de lo vivido, ha reconocido que no puede "explicar lo surrealista que es haber estado rodeada de gente tan talentosa" y ha compartido varias instantáneas junto a una de las personalidades a quien más admira: Kendall Jenner.

Una noche parisina con emocionantes encuentros

Fue tras el desfile, cuyo cierre estuvo a cargo de una imponente Kendall vestida con un escotado diseño plateado y brillante con corsé y abertura posterior, cuando la influencer española y la maniquí y estrella de telerrealidad californiana se encontraron y capturaron ese instante, en el que cambiaron sus looks para la celebración posterior. "Tus morenas de confianza. Ay, sí, me pasé la vida, lo sé", ha admitido Lola, que todavía no se puede "creer lo vivido".

Pero la hermana de Kim Kardashian no fue la única personalidad con quien la novia de Ibelky se fotografió: también lo hizo con la influencer alemana Emilia, compañera de profesión con quien mostró gran sintonía, hasta el punto de que esta grabó el paso de Lola por la pasarela y lo compartió en su cuenta, donde es seguida por casi un millón y medio de personas. Además, durante la fiesta también pudo saludar a Kris Jenner, quien estuvo en el front row junto a Corey Gamble, a quien ha definido como una "tremenda reina".

Arropada por su novio, Isaac Belk

En esta mágica e inolvidable experiencia laboral, Lola Lolita ha estado arropada por su inseparable novio, que, como en otras ocasiones, se ha deshecho en halagos con ella. "La emoción que sentí al ver desfilando al amor de mi vida en la Torre Eiffel no tiene explicación", ha señalado sobre la que él considera su "compañera de vida". En definitiva, un domingo redondo para la talentosa influencer, que va tachando metas en su lista de sueños por cumplir y cuya carrera está despegando de forma incontestable.

