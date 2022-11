Lola Lolita arrasa con su vestido de plumas (y junto a su chico) en los premios MTV

La gala de los MTV Music Awards de este año ha dado para mucho: de los cuatro premios que se llevó a casa Taylor Swift a la injusta noticia de que Rosalía se fuera con las manos vacías. Sin embargo, aunque se trataba de reconocer lo mejor de la industria musical europea en este 2022, una vez más, los premios MTV no solo han destacado por la música. Y es que, al igual que en casi todas las galas, la alfombra roja es casi tan importante como los galardones en sí. Y, como era de esperar y suele suceder ya desde algún tiempo, por la red carpet no solo desfilan los invitados relacionados con el evento, sino que son muchas las celebrities que se pasean por allí, porque ya se sabe que lo importante es siempre dejarse ver.

Es el caso de la influencer española, Lola Lolita, quien no dudó en marcharse hasta Düsseldorf, Alemania, para acudir junto a su novio, Isaac Belky, a unos premios que estuvieron marcados por el éxito de Taylor Swift y las grandes ausencias de Harry Styles y Rosalía. Como lo importante de las alfombras rojas es acaparar todos y cada uno de los flashes, el look elegido no debe dejarse nunca al azar. Por eso, Lola Lolita escogió un diseño de Natalia Però, de lo más llamativo: un vestido formado por una falda larga drapeada, con algo de cola, y un top asimétrico con incrustaciones que le daban un toque algo rockero. ¿El detalle? Las plumas en color blanco que contrastaban con el negro del vestido y recorrían toda la parte frontal.

A este look tan sorprendente, la influencer sumó un beauty look algo más sencillo. Lola Lolita quiso resaltar por encima de todo su boca, por lo que utilizó una barra de labios en un tono rojo muy favorecedor. Además, remarcó sus cejas y aplicó varias capas de máscara de pestañas para abrir así su mirada. Lo más llamativo no fue el maquillaje, sino su peinado: un moño original y peinado hacia atrás, muy tirante, al que colocó, a modo de velo de novia, una larga cola de plumas blancas, las mismas que llevaba en la falda. Un look arriesgado y, seguro, uno de los más comentados de esta edición de los MTV Music Awards.