Vuelve 'Aída' 10 años después del final de la serie

Hay series que son difíciles de borrar de la memoria y una de ellas es Aída, la ficción que conquistó a la audiencia durante diez temporadas. Semana tras semana, los inquilinos del ficticio barrio madrileño de Esperanza Sur -Carmen Machi (Aída), Paco León (El Luisma), Melani Olivares (Paz Bermejo), Ana Polvorosa (Lore), Miren Ibarguren (Soraya) , Eduardo Casanova (Fidel), Canco Rodríguez (Barajas), Pepa Rus (Macu) y Secun de la Rosa (Toni)- hacían reír con sus ocurrencias y enredos cómicos. Diez años después del final, Eduardo Casanova, uno de sus protagonistas, ha confirmado que Aída vuelve.

© GTRES Eduardo Reina, Mariano Peña, Melanie Olivares, Pepe Viyuela, Paco León, David Castillo, Carmen Machi, Ana Polvorosa y Marisol Ayuso, protagonistas de 'Aída'

"Esto es un bombazo", comenzaba diciendo Eduardo Casanova durante su aparición como invitado en MasterChef Celebrity, ”¿Os acordáis de una serie que yo hice? ¡Vuelve!“, confirmó el actor y director, que acudió al talent culinario para apoyar a su amiga María León. El juez del concurso Pepe Rodríguez mostró su grato entusiasmo. '¡Vuelve Fidel!", dijo en relación al personaje que Casanova interpretaen la serie. " ¡Y Luisma!", añadió María León, confirmando la presencia también de su hermana con el papel que le dio la fama tras su paso por Homo zapping.

© GTRES Eduardo Casanova en la 4ª temporada de 'Aida'

El pasado 8 de junio de 2024 se cumplió el decimo aniversario de la emisión del último capítulo de la serie y algunos de los protagonistas se reunieron para recordar la mítica ficción en la que se dieron a conocer en la pequeña pantalla. Un encuentro emotivo y nostálgico en casa de Paco León en el que demostraron lo mucho que echaban de menos a sus personajes y avanzaban un posible reencuentro con un episodio final o tal vez una película.

© pacoleon El reencuentro de los protagonistas de 'Aída' 10 años después del capítulo final de la serie

Ahora las palabras de Eduardo Casanova y María León confirman que sus deseos se han hecho realidad y el proyecto está en marcha. Lo que de momento no han trascendido ha sido los detalles de cómo y cuando sucederá este regreso. No podemos obviar que han pasado diez años del capítulo final y casi veinte desde que comenzó a emitirse la serie, la vida de los vecinos de Esperanza del Sur podría haber cambiado mucho. Telecinco ya anunció que no se planteaba la vuelta de la serie, pero sí un formato película o episodio que rememore las divertidas historias de Aída que tantas carcajadas despertaron entre el público.