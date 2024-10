Kanye West y Bianca Censori, ¿es el principio del fin de una de las parejas más polémicas?

Dos personalidades excéntricas como la del rapero Kanye West y la de su mujer Bianca Censori pueden encajar como piezas de un puzzle o chocar irremediablemente. Las idas y venidas que han marcado su matrimonio, salpicado de polémicas, ya daban pistas de que lo suyo no era una balsa de aceite. Aunque no es la primera vez que se toman un descanso, esta vez, fuentes cercanas a la pareja aseguran a TMZ, que viven separados desde hace semanas y, ya sí, planean su divorcio tras casi dos años casados.

© Getty Images

No solamente no comparten domicilio, sino que, según las mismas fuentes, se encuentran en continentes diferentes. Él está en Tokio, mientras que ella se refugia con su familia en Australia. Durante este tiempo separados, el rapero habría confirmado a sus amigos que su relación con Bianca ha terminado definitivamente y que quiere estar soltero, si bien se desconocen los motivos de su distanciamiento.

West y Censori se casaron en secreto en diciembre de 2022, tan solo un mes después de que el cantante obtuviera el divorcio de Kim Kardashian. Esta premura no gustó en un principio a los padres de ella, preocupados por el excesivo control que ejercía el músico sobre su hija. Además veían sospechoso que se casara con Bianca un mes después de que finalizara su divorcio de Kim. "Realmente no querían que Bianca fuera un rebote de un matrimonio de tan alto perfil", decía entonces a The Sun una fuente cercana. Aún así, consiguió ganarse a sus suegros . "El padre de Bianca aprecia el poder de Kanye y el hecho de que, a pesar de su inmensa fama, antepone la seguridad de Bianca a cualquier otra cosa", revelaba la misma fuente.

© Getty Images

Unos diez meses después de su boda, decidieron tomarse un respiro, durante el cual West estuvo plenamente centrado en la música y en lanzar su nuevo disco junto al cantante Ty Dollar $ign. La empresaria australiana, por su parte, decidió poner tierra de por medio y, como ha hecho ahora, se marchó a Australia con su familia. Entonces no se habló de divorcio y al poco tiempo se reencontraron en Dubái después de casi un mes separados, pero no fue hasta unas semanas después cuando su reaparición en Londres con motivo del lanzamiento del nuevo tema del músico Vultures confirmó la reconciliación.

De materializarse el divorcio, será el segundo para el rapero. Durante ocho años Kanye West y Kim Kardashian fueron una de las parejas más mediáticas. Se casaron en una extravagante ceremonia en 2014 después de haber sido padres de su primera hija, North. En los años siguientes llegaron Saint, Chicago y Psalm. Sin embargo, la pandemia hizo mella en la pareja y según expresó Kim en su reality, aunque de manera escueta, los ataques de West hacia las Kardashian, su deseo de vivir en el rancho que la pareja tenía en Wyoming (lejos de Calabasas, donde vive toda la familia), y su comportamiento errático fueron la gota que colmó el vaso en su matrimonio.

© Getty Images

Sorprendió entonces lo rápido que rehizo su vida junto a Bianca, de la que entonces solo se sabía que comenzó a trabajar en noviembre de 2020 como jefa de arquitectura de la marca de ropa del rapero, Yeezy. También era conocida por ser empresaria ya que antes de comenzar a trabajar para Kanye, la australiana tenía su propia marca de joyas llamada Nylons. Una vez casada con West, no dejó de encadenar titulares relacionados con su extravagante y provocativa forma de vestir, hasta el punto de que ha llegado a tener problemas con la justicia. No es que su marido recurra a looks precisamente convencionales, pero los de Censori llegaron a chocar frontalmente con la moral católica de Italia, donde le han pedido hasta 15.000 euros de multa por considerar que sus looks vulneran las leyes contra el exhibicionismo del país.