Estos son los invitados de 'El Hormiguero' de esta semana: un piloto de Fórmula 1, dos cantantes y dos actores

Pablo Motos ya está listo para dar comienzo a una nueva semana en El Hormiguero. En su batalla contra La Revuelta de La 1, el espacio de Atresmedia contará con grandes caras conocidas, una de ellas internacional, para lograr ser el programa líder en audiencia de las noches. Estos son los cuatro invitados que disfrutarán de un rato agradable con las hormigas del 7 al 10 de octubre.

Lunes 7: Franco Colapinto

La Fórmula 1 arranca la semana en El Hormiguero, en esta ocasión de la mano de Franco Colapinto, que forma parte del equipo Williams Racing. El piloto argentino se convirtió recientemente en el primer piloto del país en sumar 40 puntos en el campeonato mundial y es amigo íntimo del reconocido productor musical Bizarrap.

Martes 8: Carolina Yuste y Luis Tosar

Por su parte, el martes Pablo Motos recibirá a dos figuras destacadas del cine. Carolina Yuste y Luis Tosar, que presentan La infiltrada, una película que está basada en el caso real de una policía nacional que se infiltró durante ocho años en la banda terrorista ETA. Ambos protagonizan el film, que llegará a los cines el próximo viernes 11 de octubre.

Miércoles 9: Ana Guerra

La cantante y compositora Ana Guerra tampoco ha querido perderse esta semana El Hormiguero. Conocida por concursar en Operación Triunfo 2017, la canaria visitará el programa de las hormigas con motivo de su nuevo álbum de estudio, Sin Final. Además, la artista ha protagonizado varios titulares en estos últimos meses porque quedan muy pocos días para su boda junto a Víctor Elías, conocido por su papel como Guille en Los Serrano.

Jueves 10: Gloria Gaynor

Y como no, no podía faltar una estrella internacional entre los invitados. Gloria Gaynor llega a España para protagonizar un espectáculo único en el WiZink Center de Madrid como parte de su nueva gira Never Can Say Goodbye. La intérprete estadounidense será la encargada de cerrar la semana.