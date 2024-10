Mery Perelló debuta en solitario en los premios Fundación Rafa Nadal

Este lunes, el Espacio Movistar, ubicado en la Gran Vía de Madrid, ha acogido la tercera edición de los premios Fundación Rafa Nadal. La cita ha estado presidida por la mujer del tenista Mery Perelló, que es la directora de la fundación. Un evento, en colaboración con Telefónica, en el que se ha reconocido el trabajo de las entidades no lucrativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los diferentes colectivos en situación de vulnerabilidad con 75 mil euros.

© Europa Press

“Estos premios se crearon para aportar nuestro granito de arena desde una fundación donde se cree que la educación y el deporte son herramientas poderosas para la transformación, pero también siendo conscientes de que hay muchas organizaciones y entidades que trabajan en otros ámbitos que son igualmente necesarios. Es un privilegio poder estar en el barco de algo tan bonito y personal para seguir mejorando la calidad de vida de las familias y los niños que atendemos”, ha dicho en su discurso.

© GTRES

Mery, que siempre le gusta mantenerse en un discreto segundo plano, ha optado por un look total black muy elegante y favorecedor compuesto por un pantalón recto y una blusa de escote redondo. Estilismo que ha combinado con una chaqueta de tweed blanco crudo y un original estampado, zapatos de tacón de salón y joyas doradas.

© GTRES

La Fundación Rafa Nadal se puso en marcha en 2008 y Mery se unió a ella en 2013. Un sueño hecho realidad para el deportista español y su madre Ana María, artífice y presidenta de la entidad. “Para mí fue dar un paso adelante muy importante. Quería que la Fundación fuera un proyecto a largo plazo y con un impacto real. Me siento orgulloso al ver que así ha sido”, confesó el tenista en una entrevista con la revista ¡HOLA!

© Europa Press

Cabe destacar que este 2024 la Fundación recibió el prestigioso premio internacional Laureus en la categoría Sport for Good. Y es que el principal objetivo de esta entidad es que el deporte, la gran pasión de Rafa, se una a la educación para brindar la oportunidad a los jóvenes de entornos menos favorecidos de desarrollar todo su potencial. “Este trofeo nos va alentar a seguir creyendo y es para todos los que trabajan en la fundación, también para los chicos que han estado en nuestros programas desde que comenzamos”, relató Mery en su emotivo discurso.

© Europa Press

La familia, el gran apoyo de Rafa Nadal

Las últimas temporadas de Rafa Nadal han estado marcadas por las lesiones. Un momento de lo más delicado en el que el 14 veces campeón de Roland Garros siempre ha estado arropado por sus padres, Sebastián y Ana María; su hermana, Maribel; su esposa, Mery; y el pequeño Rafael. La llegada al mundo del niño, hace ya dos años, hizo que la vida del tenista diese un giro de 180 grados. “Me ha cambiado para bien. He perdido, me he lesionado, pero volver a casa y verle me cambia el humor”, expresó en su última visita a El Hormiguero, donde mostró su faceta de padre orgulloso.

© GTRES

Su futuro en los terrenos de juego aún es incierto y la alargada sombra del retiro le persigue a sus 38 años. Sin embargo, tal y como ha contado David Ferrer, capitán del equipo español, en el canal de YouTube Sala de Jugadores está previsto que Rafa Nadal esté en la Copa Davis, que se celebrará en Málaga a partir del 19 de noviembre. “Fue él quién me llamó antes de la fase clasificatoria. El hecho de que le haga tanta ilusión estar con el equipo, me hace ver que es perfecto contar con él”.