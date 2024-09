Rafa Nadal cuenta cómo le ha cambiado su hijo: 'Volver a casa y verle te cambia el humor'

Ha sido un verano intenso para Rafa Nadal, que ha renunciado a jugar el US Open para recuperarse físicamente. En este proceso cuenta con el apoyo incondicional de su familia, que le acompañan en la pista, pero sobre todo le arropan en su día a día. Además, de sus padres, su hermana, su mujer, Mery Perelló, la compañía de su hijo Rafael, es ahora mismo una de los mayores revulsivos para seguir adelante. El tenista manacorí reconoce que ya no es el mismo desde que llegó al mundo hace dos años.

"A nivel deportivo me ha cambiado drásticamente porque desde que ha llegado a este mundo no he ganado casi ningún partido", ha dicho entre risas en El Hormiguero, para luego matizar: "En la mayoría de cosas me ha cambiado para bien, porque volver a casa y verle te cambia el humor". El futuro de Nadal está rodeado de incógnitas, pero el presente lo tiene claro: desconectar y estar con la familia, su máximo apoyo. Ellos conocen mejor que nadie todo el esfuerzo que hay detrás de cada partido y las renuncias que ha hecho por ser deportista de élite. En este nuevo capítulo están de nuevo a su lado, respetando sus tiempos, sus decisiones y mirando con orgullo todo lo que ha logrado.

Sabe que la sombra de la retirada le persigue, y no le molesta que le pregunten por ello, a pesar de que la decisión, asegura, solo la tomará cuando la tenga clara. "Lo entiendo. Son muchos años he pasado por muchos problemas físicos y es normal la pregunta, pero yo no puedo vivir diariamente pensando en la retirada. Yo lo que he hecho es darme un margen darme la opción de jugar otra vez al tenis", ha explicado.

Acaba de regresar de los Juegos Olímpicos y aunque no ha conseguido sus objetivos, la experiencia ha merecido la pena. Inolvidable su imagen recibiendo la antorcha olímpica de manos de Zinedine Zidane, con el que protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia, una emoción que por un momento, el propio tenista temió que le jugara una mala pasada: "Mucha emoción, pero ya cuando sales arriba, disfrutas del momento apreciando que es algo único.