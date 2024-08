El divertido pique entre Rafa Nadal y Will Smith compitiendo en el Lago de Como, ¿quién ha ganado?

Este fin de semana se está viviendo en el Lago de Como unos días muy emocionantes debido a que se está celebrando en esta zona de Lombardía el Campeonato del Mundo UIM E1, es decir, de embarcaciones eléctricas que navegarán en el impresionante lago de la ciudad, uno de los destinos turísticos más exclusivos. Quien no se ha querido perder esta competición ha sido Rafa Nadal, ya que es el dueño de uno de los equipos que participan en este primer certamen que seguirá junto al resto de invitados desde el lujoso Grand Hotel Villa d'Este. Ha acudido acompañado por su hijo Rafael su madre, Ana María Parera, y su hermana Maribel. El tenista ha protagonizado un simpático encuentro con Will Smith — que también tiene uno de los diez equipos que forman parte de esta novedosa modalidad— que ha terminado en un divertido pique de ambos compitiendo con sus embarcaciones. No te pierdas ningún detalle en el vídeo.