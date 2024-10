Madonna llora la muerte de su hermano Christopher a los 63 años y recuerda su complicada relación

Nuevo golpe para la cantante Madonna, que afronta con mucha tristeza la muerte de su hermano Christopher Ciccone que tenía 63 años. El hermano de la diva del pop sufría un cáncer de páncreas desde hace tiempo que le ha costado la vida, tal y como comunicó su representante, que añadió que en el momento de su muerte, estaba en su casa de Michigan, le acompañaban su pareja Ray Thacker y sus seres queridos. La intérprete ha compartido un mensaje en el que se aprecia lo mucho que le duele despedir a Christopher con quien sin embargo no siempre tuvo una relación sencilla.

“Mi hermano Christopher se ha ido. Fue el humano más cercano a mí durante mucho tiempo y es difícil explicar nuestro vínculo” comienza la intérprete. Explica que supieron siempre que eran diferentes y que quizá por eso se unieron más, dándose cuenta de que no tendrían las cosas fáciles porque no seguían las reglas. “Nos cogimos de las manos y bailamos a través de la locura de nuestra infancia. De hecho el baile era una especie de pegamento que nos mantenía unidos”. Reconoce la cantante que su amor por la danza les unió y que cuando ella decidió mudarse a Nueva York para probar suerte como bailarina, él la siguió.

“Bailamos juntos en el escenario en el comienzo de mi carrera y finalmente, se convirtió en el Director Creativo, de muchas giras” recuerda. Le define como “pintor, poeta y visionario” y asegura que tenía “un gusto impecable”. En estas palabras reconoce la artista que tuvieron también sus diferencias por algunas de las cosas que dijo Christian sobre ella, aunque lograron superar sus diferencias. “Tenía una lengua afilada, que a veces usaba contra mí, pero siempre le perdoné”. Explica la artista que los últimos años no fueron sencillos en su relación. “No hablamos en un tiempo” explica. “Pero cuando mi hermano enfermó, encontramos nuestro camino de vuelta el uno al otro”.

Rota de dolor cuenta que sus últimos momentos con él fueron felices. “Nos tomamos de las manos, cerramos los ojos y bailamos juntos. Me alegro de que no sufra más”. Christopher Ciccone formó parte del cuerpo de baile que acompañaba a Madonna en los inicios de su carrera en los años 80. Trabajaron juntos en algunas de las giras mundiales de la artista como Blond Ambition y Christopher apareció además en el vídeo del tema Lucky Star. Su hermana confió en él para que diseñara y decorara sus residencias en Nueva York, Los Ángeles y Miami.

El desencuentro entre ambos llegó en 2008 después de la publicación del libro La vida con mi hermana Madonna, en el que Christian desvelaba algunos detalles íntimos de su relación y de las giras que hacía junto a la intérprete. Esto fue un punto de inflexión para los hermanos pues Christian reveló algunos aspectos de la relación que tenía Madonna con su exmarido Sean Penn y con Guy Ritchie, que no gustaron a la cantante. Desde entonces se distanciaron aunque él confesaría años después que no se arrepentía de haber publicado este volumen. “Le dio a la gente la oportunidad de pensar en mí como una persona creativa, como un artista y no sólo como el hermano de Madonna, que es una etiqueta que llevaré para siempre” dijo en 2012.

El tiempo, el hecho de que dejaran de trabajar juntos y los problemas de salud que sufría Christopher, que se alejó del espectáculo para trabajar en la empresa familiar (bodegas Ciccone Vineyards en Michigan), acabaron con el distanciamiento y los hermanos dejaron atrás el pasado para acercarse de nuevo. Este nuevo varapalo para Madonna llega apenas unos días después de la muerte de su madrastra, Joan Clare Ciccione, también a causa de un cáncer. En febrero de 2023 perdía además a otro de sus hermanos Antony, de 66 años. Madonna era la tercera de seis hermanos, Martin y Anthony (los mayores) y Paula, Christoper y Melanie. Su madre murió cuando ella tenía solo cinco años (falleció de cáncer de mama con 30 años).