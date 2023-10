Madonna está de vuelta y lo hace con tres de sus hijos sobre el escenario

Loading the player...

Madonna acaba de arrancar su esperada gira 'Celebration Tour' con la que repasa 40 años de carrera como reina del pop. Lo ha hecho en Londres, el pasado sábado 14 de octubre, en el escenario del centro O2, con todas las entradas agotadas. La diva americana, de 65 años, había tenido que posponer el tour tras ser hospitalizada por una infección bacteriana que le llevó a permanecer ingresada en estado grave. Gracias a este primer concierto, se han desvelado los detalles del esperado y multitudinario espectáculo, así se ha podido saber que no lleva banda en el escenario, que la primera canción que interpreta es 'Nothing Really Matters' o que sus tres hijos: Lourdes León, David Banda y Mercy James le acompañan en algunos temas sobre el escenario. Tras este concierto en la capital británica, le seguirán otros en en Bélgica, Dinamarca, Suecia y España (donde actuará en el Palau San Jordi de Barcelona, el 1 y 2 de noviembre) así como Portugal, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. ¿Quieres ver cómo ha iniciado Madonna su gira 'Celebration Tour'? ¡Dale al play!

