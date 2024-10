Helen Lindes recrea a Priscilla Presley en una portada histórica de ¡HOLA

Hasta la propia Helen Lindes se ha sorprendido ante su asombroso parecido con Priscilla Presley. Sin pensárselo dos veces, la top acudió a nuestra llamada, para emular nuestra portada del 17 de septiembre de 1977, y se vistió con el look setentero de la viuda del "Rey del Rock". Aunque su vida no tiene nada que ver con la de Priscilla —está felizmente casada con la leyenda del baloncesto español Rudy Fernández, y son padres de dos pequeños, Alan y Aura, y esperan su tercer hijo—, para esta extraordinaria sesión, en homenaje al 80 Aniversario de ¡HOLA!, ha sacado a relucir otro de sus talentos más ocultos, el de actriz. "Es una idea fantástica y me siento muy orgullosa de que hayáis pensado en mí. Me ha hecho mucha ilusión y ha sido muy divertido".

© ARCHIVO ¡HOLA! 17 de septiembre de 1977. Ya no era morena, ni llevaba el pelo cardado, ni las pestañas rizadas, ni el 'eyeliner' interminable, pero su mirada profundamente azul era inconfundible. El 'Rey' perdió la cabeza por ella y, después, la perdió a ella. Priscilla Presley posaba para ¡HOLA! en su mansión de Los Ángeles, justo un mes después de que Elvis nos dejara para siempre © VALERO RIOJA Una belleza sin límites solo podía abordarla una mujer para la que la belleza no tiene secretos: Helen Lindes

—¿Te has sentido, de alguna manera, identificada con Priscilla Presley? ¡Porque te pareces!

—¡Menudo descubrimiento, buceando en las portadas! ¡Pues un poco sí que me veo parecido! Me ha encantado el estilismo de la época, con ese vestido de lentejuelas y turbante. Me ha ayudado a meterme en el papel.

—¿Recuerdas la primera vez que tuviste un ¡HOLA! entre tus manos?

—Pues no sabría decirte porque, con 18 años, ya salía en vuestras páginas, así que sería de muy jovencita.

—Y el primer reportaje que protagonizaste en nuestras páginas, ¿cuál fue?

—Justo el día después de ser elegida Miss España 2000, me hicieron un reportaje en el hotel donde estábamos alojadas. Recuerdo que no había pegado ojo en toda la noche, de los nervios y la emoción. Afortunadamente, con 18 años no se notaba nada que no había dormido y salía estupenda —ríe.

—Prácticamente, llevas toda la vida formando parte de la familia ¡HOLA! ¿Cómo ha influido en tu vida y en tu carrera?

—Pues habéis estado en mis mejores momentos, tanto profesionales como personales. Es un lujo poder contar mi historia también a través de vuestras páginas. ¡HOLA! ha sido un pilar muy importante en mi vida y, además, ¡empecé a escribir para el público con mi blog en ¡HOLA!

"Claro que cambiará nuestra vida. Pero para mejor", nos dice Helen, embarazada de su tercer hijo, tras la retirada de Rudy Fernández

—¿En qué crees que ha sido pionera y cuál crees que es el secreto de su "eterna juventud"?

—Siempre trata a todo el mundo con respeto, y contrastando bien las fuentes y las noticias. Lo que dice ¡HOLA! es credibilidad 100%. Se lo ha ganado y es lo que la gente valora más.

—Como modelo, has viajado por todo el mundo. ¿Te ha sorprendido ver la revista en alguno de esos lugares?

—Yo siempre viajo con ¡HOLA!, es lo primero que hago cuando voy al aeropuerto, así que te aseguro que habéis viajado por todo el mundo, ya que voy dejando revistas allá donde voy.

—¿Qué portada te ha impactado más?

—¡Muchísimas! Hay algunas que, por su tristeza, siempre las recordarás, como la de la muerte de Lady Di, en blanco y negro. Tan impactante y elegante a la vez.

—¿Y en la que más ilusión te ha hecho aparecer?

—Mi portada familiar con Rudy y mis hijos, cuando nació Aura. La tengo enmarcada en casa, es una de mis sesiones favoritas.

—Otra fue tu boda con Rudy, hace nueve años. ¿Cómo recuerdas aquel día?

—Ha sido mi mejor recuerdo de los últimos años, un día para repetir una y otra vez.

—Y la última fue hace muy poquito, en Lanzarote, con tus niños Alan y Aura.

—La casa de Lanzarote es un lugar muy especial para mí y con mucho significado personal. Hacer allí ese reportaje ha supuesto abrirme y enseñar una parte de mí que nunca había compartido. Me ha hecho ilusión hacerlo con mis hijos.

© VALERO RIOJA A Priscilla Presley, su matrimonio con el gran astro del 'rock&roll', primero, y el nacimiento de su hija Lisa Marie, después, le cercenaron su carrera. Eran otros tiempos, cierto, sin embargo, Helen Lindes sigue siendo una de las principales 'tops' españolas cuando, en cuestión de meses, será madre de nuevo. La modelo canaria está embarazada de su tercer hijo con Rudy Fernández, quien ahora se enfrenta a una nueva etapa fuera de su vida deportiva

Sin miedo a los cambios

—¿Eres de las que coleccionan números antiguos en casa?

—Guardo todas mis sesiones de ¡HOLA! en casa, tengo un armario lleno de ellas, desde el año 2000 hasta hoy en día. Son un tesoro para mí.

—Este ha sido para ti y tu familia un verano intenso, lleno de muchas emociones y cambios.

—Sí, claro que cambiará nuestra vida. Pero para mejor. Echábamos mucho de menos a Rudy en casa, los niños ya se hacen mayores y cada vez preguntan más por su padre. Tenerle más tiempo con nosotros será un lujo que debemos saber aprovechar.

—Igual ahora, que pasaréis más tiempo juntos, descubrís cosas el uno del otro que no sabíais.

—¡Espero que para bien! —ríe—. Afortunadamente, Rudy siempre tiene ideas y planes en la cabeza y ahora podrá hacerlos realidad.

—¿Cómo vivió Rudy no haber podido avanzar más en Lille y llegar hasta París, en los Juegos Olímpicos?

—Era muy difícil tan solo clasificarse para las olimpiadas, el preolímpico de Valencia fue muy duro y, para ellos, simplemente haber llegado a Lille fue todo un éxito. Haber podido jugar sus sextas olimpiadas ya es un gran mérito.

—¿Cómo están siendo estas primeras semanas ya de vuelta a, digamos, la vida normal después de los Juegos Olímpicos y de las vacaciones?

—¡Fantásticas! Hemos disfrutado de dos viajes a Baleares, una semana en Ibiza y una en Mallorca para desconectar totalmente.

—¿Qué planes tienes por delante?

—Tengo mucho trabajo con mis marcas de siempre y con algunas nuevas de las que estoy muy emocionada. Se presenta un curso intenso y estoy feliz y agradecida por ello.

—Estamos celebrando el 80 aniversario de ¡HOLA! ¿Cómo has celebrado tus 43?

—¡Lo he celebrado mejor que nunca! En un barco, rodeada de amigos y familia y disfrutando de un día perfecto. ¡No puedo pedir más!

—¿Qué tal te llevas con el paso del tiempo?

—Pues creo que muy bien, me gusta cumplir años y me gusta sentirme fuerte y capaz de afrontar todos los retos que se me presentan.

—Si tuvieras que poner un titular a tu momento actual, ¿cuál sería?

—Sin miedo a los cambios.