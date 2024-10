Las 12 nuevas series españolas que están por llegar con estrellas como Natalia de Molina o Maxi Iglesias

24 34

© @rodrigoguirao

Casi treinta años después, cuando ya nadie se acuerda del apellido de su padre ni de las trágicas circunstancias que rodearon su muerte y la de sus abuelos, César Bravo (Rodrigo Guirao) vuelve de México a la tierra donde nació. Aunque su aspecto de turista aventurero no lo delata, tiene muy claro a lo que ha venido: no estará en paz hasta que no logre hacer justicia y meter en la cárcel a Octavio Oramas (Abel Folk), el hombre que se apropió de la historia familiar de su progenitor y de todo lo que le pertenecía para crear su propio imperio