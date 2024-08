Así es '¿A qué estás esperando?', la adaptación de los libros de Megan Maxwell cuyo protagonista se inspira en Can Yaman

Estamos en plena ola de calor y solo pensamos en cosas refrescantes. Y no solo en nuestro entorno, sino también para ver en la televisión. Aún tendremos que esperar hasta otoño paras disfrutar de las novedades que las cadenas nos ofrecerán de cara a la nueva temporada, eso sí, poco a poco, van llegando algunos avances que despiertan nuestro interés. Este es el caso de ¿A qué estás esperando?, una comedia erótico-romántica basada en las novelas de Megan Maxwell que, aunque precisamente no nos vaya a ayudar a bajar la temperatura, sino todo lo contrario, no podemos tener más ganas de ver.

© Atresmedia

La serie, que se estrenará en otoño en Atresplayer antes de ser emitida en abierto en Antena 3, muestra la realidad de dos mundos completamente opuestos, pero no enfrentados, a través de los encuentros y desencuentros de dos parejas que se enamoran. Se trata de la adaptación a televisión de las exitosas novelas Tampoco te pido tanto y ¿A qué estás esperando? de Megan Maxwell, autora consolidada como fenómeno internacional con más de cinco millones de ejemplares vendidos en 25 países. La escritora romántica, además de mucho amor, pone en sus libros un poco de picante, ingrediente muy de moda en ficciones como Los Bridgerton y siempre un poderoso reclamo para la audiencia.

© Atresmedia

Para el personaje de Can Drogo, piloto e hijo del dueño de la empresa aeronautica High Drogo, un hombre alto, guapo y adinerado, la autora ha reconocido en diferentes ocasiones que se inspiró en Can Yaman. La noticia volvía locos a los fans del protagonista de Erkenci kus y a los de la propia escritora, quienes se sentían atraídos por la idea de escuchar el nombre del galán turco junto a la palabra erotismo. Y, aunque a Megan no le hubiera importado nada que fuera el artista otomano quien encarnara a este hombre de altos vuelos en la pantalla, finalmente es otro guapísimo actor quien le da vida: Rubén Cortada. El intérprete cubano encabeza el reparto junto a Adriana Torrebejano, Eva Ugarte y Francisco Ortiz. A ellos se unen Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ramón Pujol, Pastora Vega, María de Nati, Ramón Langa, Antonia San Juan, , Manu Baqueiro y Anna Moliner, entre otros.

© Atresmedia

A lo largo de ocho capítulos, que han sido grabados entre Madrid y Canarias, la ficción hará una profunda exploración sobre las contradicciones que acechan al amor en el siglo XXI a través de dos parejas que se enamoran, pero a las que el miedo al compromiso les impide arriesgarse a perder su independencia. También mostrará la búsqueda de sus protagonistas de patrones sexoafectivos que se distancien de los clásicos estándares patriarcales que tantos errores han supuesto para sus padres.

© Atresmedia

Así es ‘¿A qué estás esperando?’

Can (Rubén Cortada), es un atractivo piloto aéreo de ascendencia turca. El joven es respetuoso con la voluntad de su padre, un hombre muy tradicional, y asiste una vez al mes a cenas en las que le presentan a posibles candidatas para casarse. A pesar de poder elegir a la mujer que desee, siente que ninguna le impresiona realmente y se aburre con facilidad. En una estas veladas conoce a Sonia (Adriana Torrebejano), una empresaria exitosa, dueña de una agencia de eventos y modelos y madre soltera, quien se presenta, sin avisar, a la cita que su madre ha organizado para que sus dos hermanas conozcan al rico heredero.

© Atresmedia

Sin saberlo, Can y Sonia descubrirán que tienen mucho en común: ambos disfrutan del sexo sin ataduras; frecuentan clubs donde dan rienda suelta a sus placeres y mantienen a raya sus emociones para evitar enamorarse.

© Atresmedia

© Atresmedia

Por otro lado tenemos a Daryl (Francisco Ortiz), íntimo amigo del protagonista. El joven también es piloto y, al contrario que su compañero, sí está dispuesto a renunciar a su soltería tras enamorarse de Carol (Eva Ugarte), una azafata con mucho desparpajo que pondrá su vida patas arriba. Pero los miedos que ambos arrastran y sus diferencias les obligarán a cuestionarse sus sentimientos y a valorar si pueden superar lo que les separa. ¿Serán capaces de hacerlo y triunfará el amor? ¡Muy pronto tendremos la respuesta!.