Pelayo Díaz estalla contra las críticas por su actitud con Marina Rivers en 'MasterChef Celebrity 9': 'Está descontextualizado'

El paso de Pelayo Díaz por la novena edición de MasterChef Celebrity no está pasando por desapercibido. La relación con su compañera Marina Rivers está más tensa que nunca y los seguidores del programa no han dudado en destacar los malos comentarios del diseñador hacia la influencer. El que fue estilista en Cámbiame se ha defendido de las críticas alegando que lo que han escuchado está fuera de contexto.

© RTVE

Estos comentarios en su contra han surgido tras el momento que protagonizó junto a la actriz Hiba Abouk el lunes 30 de septiembre, donde ambos desde el balcón se reían de la influencer. "Pues cari, en tu casa no te quemas, ahí en esa casa que te acabas de comprar, vas a comer pizza todos los días", fue la respuesta del diseñador al ver que Marina se estaba quemando con uno de los materiales durante la prueba de eliminación, acompañado de las risas de la protagonista de El Príncipe.

Otro momento protagonizado por Pelayo y Marina que no le ha gustado a la audiencia fue cuando, en ese mismo programa, la influencer compartía que pertenecía a la "cofradía del puño cerrado" y que su familia le había enseñado a ahorrar, lo que le había permitido comprarse una casa a sus 22 años. A esto, el diseñador reaccionó con unas expresiones que denotaban que no compartía la forma de pensar de la joven.

© GTRES

Los espectadores no han dudado en posicionarse a favor de Marina, condenando la actitud de Pelayo. Mientras que la influencer no se ha pronunciado al respecto, el periodista Javi de Hoyos ha sido el encargado en compartir las declaraciones del estilista sobre lo sucedido: "No podemos olvidar que es un programa de competición donde 16 concursantes se tienen que ir eliminando unos a otros. Obviamente, si vemos el fragmento único en el que estoy arriba hablando con Hiba de Marina, choca, pero está descontextualizado".

Aprovecha para explicar que todos los comentarios son en clave de humor, y que si ves el programa entero ves que "nos tiramos pullas, Marina habla de su casa y de que come pizzas en su casa, que no sabe hacer nada porque es muy joven, se mete con nuestra edad y nosotros nos metemos con ella". Además, subraya que no hay mal rollo y que "no hay que tomarse todo tan a la tremenda y disfrutar un poco del show que estamos haciendo".