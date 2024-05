Todo sobre Marina Rivers, la tiktoker del billón de likes que trabaja con Ana Rosa Quintana

Quién le iba a decir a Marina Rivers que aquellos vídeos que comenzó a subir en la aulas del instituto madrileño al que acudía se harían virales y la convertirían en todo un icono de las redes sociales. A punto de cumplir 22 años, ha superado un billón de likes en TikTok y no deja de sumar retos. Con un optimismo contagioso y un gran sentido del humor, tiene claro que "todo en la vida es actitud". Por eso, desde que se hizo conocida ha ido aceptando proyectos que suponen un gran crecimiento personal y profesional. Es el caso de su fichaje por TardeAR, donde es una de las colaboradoras de la mesa de actualidad dirigida por Ana Rosa Quintana. Te contamos todo sobre esta influencer que triunfa más allá de las redes.

Trabajar en el citado espacio de Mediaset una o dos veces por semana supone un aprendizaje para Marina, quien fantasea con tener en el futuro su propio programa. En este camino para lograrlo, se siente una privilegiada por poder tener como referente a Ana Rosa Quintana. "Es un icono, es la primera influencer. A mí me paran las personas mayores y me dicen 'soy superfan de Ana Rosa, díselo'. Tiene un montón de fans, es superinfluencer", le decía a David Broncano. Además, la relación que mantienen cuando las cámaras se apagan es también muy cercana y la tiktoker ha encontrado en su jefa un apoyo personal: "Me pregunta qué tal, si he comido bien...Es muy atenta. La amo. Es la mejor", ha dicho sobre ella en este sentido.

Marina Rivera Saldaña, como se llama en realidad, compagina su presencia en TardeAR con su propio podcast, emitido en la plataforma Podimo bajo el título ¿Te la sabes? A lo largo de los catorce episodios que han visto ya la luz, aborda los temas que le preocupan en formato de monólogos, entrevistas y colaboraciones, todo entremezclado con humor, conciencia social y divulgación. "Al final es un formato que es muy yo. Es un cambio de contenido brutal, pero es lo que quiero hacer porque me apasiona", contaba en ¡HOLA!

También está volcada en finalizar su carrera universitaria, un doble grado de Derecho y Economía que acabará previsiblemente el próximo año y que espera completar con un máster e incluso creando su propio bufete de abogados. Y es que siempre ha tenido claro que hay dos Marina: por un lado, la estudiante que adora hacer barbacoas, estar con sus amigos en una terraza de su barrio y disfrutar de la casa que acaba de estrenar; y por otro lado la creadora de contenido a la que vemos en divertidos vídeos, actos públicos y a quien le gusta ayudar a cambiar la vida de sus seguidores.

En cuanto a su parcela más íntima, esa que prefiere no exponer demasiado, atraviesa una bonita etapa al lado de Robledo, con el que lleva unos meses que inicialmente llevaron con total discreción. Él es una promesa del rap que ha sacado la canción No me olvida al lado de Omar Montes y ha colaborado con Abraham Mateo.