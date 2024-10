Maite, expulsada de 'Gran Hermano' en medio de duras críticas por su comportamiento

De nuevo el público ha hablado y ha expulsado a Maite de la casa de Gran Hermano. La concursante queda así fuera del reality de convivencia en el que, a juzgar por las duras palabras de Jorge Javier Vázquez, no ha gustado su actitud. A su llegada a plató y después de saludar a su familia y amigos, Maite se enfrentó a las críticas del presentador por alguna de las cosas que dijo a sus compañeros.

© Telecinco

“Has estado a punto de romperte con tu amigo. Esas lágrimas son los pocos rasgos de humanidad que te he visto dentro de la casa. Inexistentes, por decir de alguna manera” le dijo. Explicó el presentador que la audiencia había visto algunos comportamientos que no gustaron pues fue poco generosa con el resto de concursantes. “Has sido una gran decepción. Te has convertido en una persona maleducada, poco empática” señaló el presentador. La concursante se quedaba un tanto asombrada pues esta no es la imagen que ella pretendía mostrar.

“Yo me considero honrada, humilde, pura y sincera", comentaba la cántabra que vio después algunas de las imágenes de su paso por el programa. Después de ver algunos de sus comportamientos con Óscar y Violeta entonó el mea culpa. Aseguró que por supuesto que se arrepentía y se avergonzaba de verse así. “Estarías dentro si alguien te hubiera dicho 'eso no Maite'", apuntaba el presentador a lo que ella respondía afectada: "Posiblemente".

© Telecinco

Un secreto en las nominaciones

El casting definitivo de Gran Hermano se va perfilando, después de que la organización uniera a todos los concursantes en la misma casa. El público ha decido dejar a 17 concursantes definitivos en la competición y, ahora sí, han sido ellos quienes han nominado de manera oficial por primera vez. “Vais a tener que formar grupos de tres personas por afinidad, por sentimientos o porque esa persona os sea imprescindible en la casa. Las cuentas no dan, sobran dos. Las dos personas que se queden fuera de esos grupos de tres quedaran nominadas de forma automática" comentó el presentador.

© Telecinco

Los nominados directos fueron así Javier y Jorge, decisión que dolió a este último porque Violeta a quien considera un gran apoyo le dejó fuera de su grupo. Todos votaron y se incluyeron en la lista Laura y Vanesa. La primera sin embargo tenía el poder para salvar a uno de sus compañeros de esta situación y eligió ser ella quien saliera de la lista de nominados. Eso sí, la condición es que no diga nada al resto de habitantes de la casa.

María José Galera, su madre, se confesaba encantada, aunque explicó que también lo estaba pasando un poco mal viendo a su hija pasarlo mal a veces. “Cuando la veo así es la impotencia que me entra, me gustaría decirle las cosas que le tengo que decir, arroparla, abrazarla y tener el apoyo de su madre. Le diría que tuviera tranquilidad, que se bajara. Que sea ella pero que crezca, que se caiga sola y que crezca sola”.