Elsa, primera expulsada de 'Gran Hermano', se arrepiente de su paso por el concurso

Esta semana los concursantes de Gran Hermano se quedaban perplejos ante la primera expulsión definitiva. El anuncio de que Elsa debía abandonar el reality pilló por sorpresa a todos. Dos días después, la primera expulsada hablaba de su paso por el programa presentado por Jorge Javier Vázquez y, lejos de defender su postura ante los problemas de convivencia, Elsa se vino abajo y ha lamentado su recorrido en la casa de Guadalix de Sierra.

EL SONADO ENFRENTAMIENTO CON ÓSCAR

Los enfrentamientos entre Elsa y Óscar eran constantes y se convirtieron en los protagonistas de las situaciones más tensas de esta edición. Por lo que la reacción del concursante a la salida de su compañera no se hizo esperar. Óscar, para sorpresa de todos, lamentó el no haber podido conocer mejor a Elsa, palabras que la joven recibió afligida. "Me he emocionado porque en verdad me da pena", afirmaba Elsa ante un Jorge Javier, que intentaba mediar entre los dos.

Óscar dejó sus rencillas con Elsa aparte y la despidió con unas bonitas palabras en el confesionario. "Me gustaría que no se le tratase con dureza, ni tampoco que lo pasase mal. Que lo que haya pasado aquí, se quede aquí, y que no haya ningún tipo de rencor”, un mensaje muy aplaudido por todos los espectadores.

Después de ver todos los vídeos de su paso por el reality, Elsa se mostró abierta a una reconciliación con su compañero cuando salgan de la casa. "Me da pena porque pienso que hemos terminado supermal cuando, en verdad, no ha habido ningún problema entre él y yo", concluía la ya exconcursante.

LA POLÉMICA TRAS LAS PALABRAS DE ELSA

Elsa también quiso hablar abiertamente de Silvia y Lucía, las concursantes que debían ocultar a sus compañeros que eran hermanas. Sin embargo, Elsa descubrió el secreto y las delató y Silvia fue expulsada de la casa. Hasta ahora, no se sabía quién había sido la responsable de descubrir este primer secreto, sin embargo, Elsa ha querido cerrar este asunto. "Lucía, te pido disculpas porque igual debería haberte dicho cuando tu hermana se fue que había sido yo y a Silvia que no sabía que lo que hice iba a tener la repercusión de que te marcharas y lo sentí",explicaba ante la sorpresa de todos.

Lo que está claro es que el paso de Elsa por el concurso no ha sido discreto. La concursante ha protagonizado varias peleas, polémicas pero también otros ratos que quedan para siempre en los amigos que ha hecho durante estas semanas en Guadalix. Según sus propias palabras, Edi ha sido uno de sus hrandes apoyos durante su participación y, aunque se llegó a hablar de una posible relación, Elsa ha confesado que necesitaba más tiempo para poder llegar a verlo como algo más.