Descubre los primeros concursantes de 'Maestros de la Costura Celebrity 1': un torero, una drag y una cantante

Actores, cantantes y hasta un torero aspirarán próximamente a modistas. Mientras Masterchef Celebrity sigue en antena, RTVE no ha podido contenerse las ganas y ha desvelado algunos famosos que participarán en Maestros de la Costura Celebrity 1. Aunque todavía se desconoce la fecha de estreno, la nueva edición del ya conocido talent va calentando motores con las primeras confirmaciones. Descubre quiénes son a continuación.

Rosa López

La cantante española Rosa López, que saltó a la popularidad bajo el cariñosonombre de "Rosa de España", se apunta al reto de costura entre celebridades. Fue la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo y representó en 2002 a España en Eurovisión con Europe's living a celebration. Ahora veremos si se maneja igual de bien con la máquina de coser que sobre el escenario.

Carmen Farala

La artista drag y concursante de la primera temporada de Drag Race España, Carmen Farala, se suma también a Maestros de la Costura Celebrity 1. Procedente de Sevilla, también probó suerte este verano en el mundo de la música y ha publicado ya varias canciones, entre las que destaca su primer sencillo Pantera.

Óscar Higares

El torero Óscar Higares ha demostrado con creces su caracter polivalente. Le hemos visto como presentador, modelo y ahora en su faceta de actor en la conocida serie Entrevías y también probó suerte en otros programa de televisión, como Supervivientes 2010 y en 2018 en Masterchef Celebrity.

Laura Sánchez

La modelo y actriz Laura Sánchez no ha querido faltar a la nueva edición del programa de costura más popular en la televisión. Se dio a conocer a finales de los 90 desfilando en las pasarelas más reconocidas, sin embargo se ha sabido reinventar con el paso del tiempo. Es empresaria, creadora de la pasarela We Love Flamenco y, ahora que atraviesa una feliz etapa personal donde está enamorada de nuevo, se pondrá al frente de la máquina de coser.

Canco Rodríguez

El último confirmado por el momento es Juan José Rodríguez, másr conocido como Canco Rodríguez. Interpretó a Barajas y mejor amigo de Luisma en la serie Aída. Ha participado en numerosos programas de televisión, como Tu cara me suena 5 y El concurso del año y, además, ha actuado en obras de teatro y musicales como Hoy no me puedo levantar.

Las novedades que llegan a esta nueva edición

Al igual que en ediciones anteriores, los concursantes se enfrentarán a dos pruebas en plató y una por equipos en exteriores. Los miembros del jurado seguirán siendo Palomo Spain, Lorenzo Caprile y María Escoté, junto a otro que irá rotando. Sin embargo, una novedad inesperada para los jueces es que no se librarán y tendrán que coser en una prueba, una sección con ellos en la mercería y otra en la que aconsejarán a los participantes.

Temas que se tendrán en cuenta en esta edición son el reciclaje de la ropa y la sostenibilidad, y el espectador podrá ver todo el proceso de confección de las prendas mediante gráficos explicativos. Cada una de las celebridades seleccionadas tendrá conocimientos en alta costura, se someterán a una preparación previa e irán sorprendiendo a los espectadores con sus avances en el mundo de la costura y de la moda.