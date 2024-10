Pitingo comparte en 'MasterChef Celebrity' sus divertidas anécdotas con los Obama y Jennifer Lopez

Ptingo, uno de los aspirantes de la nueva edición del talent culinario más conocido de nuestra televisión, MasterChef Celebrity, ha querido compartir, en la última prueba de exteriores, un par de divertidas anécdotas que le han ocurrido a lo largo de su carrera como su actuación delante del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama: “Cuando empecé a cantar, Obama se puso a tocar las palmas, pero tiene las manos muy grandes”, empezó contando con mucho humor el artista. Y aunque los aplausos entusiasmados del exmandatario demostraran que estaba disfrutando de lo lindo, acabaron despistando y, de alguna manera, entorpeciendo la interpretación 'por bulerías' de Pitingo. Completamente descompasado el estadounidense animaba de la mejor manera a Pitingo, que tuvo que bajar finalmente del escenario y decirle: "No clap, please' ('No aplaudas, por favor').

© RTVE

"Michelle Obama es maravillosa"

Pese a la anécdota Pitingo recuerda con mucho cariño al matrimonio Obama: “Es muy buena persona, me cae muy bien. Y su familia igual. Michelle Obama es maravillosa”, expresaba. Y añadía que, tras cantar el tema Killing Me Softly y flamenco, estuvo con el expresidente "hasta las 4 de la madrugada". De este encuentro el artista también ha contado con anterioridad que Verónica, su mujer, le dijo que había recibido una llamada para que actuara “ante una persona muy importante”, pero sin especificar. El artista lo descubrió cuando acudió al restaurante donde le citaron: “De repente, apareció alguien por detrás y me abrazó a mí, a mi coro, a mi coro de gospel y a mis músicos. Me giré y era Obama".

© Pitingo Pitingo con los Obama

La 'regañina' a Jennifer Lopez

Pitingo ha contado en más de una ocasión que es una persona tremendamente familiar y que, por su trabajo, se ha recorrido medio mundo y que intenta, que en cada uno de sus viajes, le acompañe alguien de su familia. su mujer, sus primos, etc. Uno de estos primos "regañó" a la mismísima Jennifer Lopez. En un concierto donde coincidió con la diva, la puertorriqueña abría una botella de agua, daba un sorbo y la dejaba. Abría otra, daba otro sorbo y la dejaba. Así hasta 3 botellas de agua distintas. Su primo se dirigió a la intérprete de El anillo y le dijo que: "En África hay niños que recorren muchos kilómetros para encontrar agua y tú la estás desperdiciando". Desde ese mismo instante, Jlo no volvió a abrir ninguna botella más.

© jlo / ernestocasillas Jennifer Lopez

Su familia, su gran pasión

Pitingo reconoce que vive por y para la música, el flamenco y el soul, donde es un auténtico maestro; pero que su gran pasión es sin duda su familia. Lleva 24 años con su mujer, Verónica, desde que Pintingo tenía 16 años y ella 15. Es tal el amor que sienten el uno por el otro que trabajan juntos, ella es su manager durante las giras y siempre que puede le acompaña a sus múltiples viajes alrededor del mundo.

© Getty Images Pitingo y su mujer, Verónica

La pareja, que se casó en septiembre de 2008, después de doce años de noviazgo, en una ceremonia civil, estuvieron acompañados de amigos tan conocidos como Imanol Arias y su entonces mujer Pastora Vega, el periodista Juan Ramón Lucas, Loles León o Antonio David Flores. En 2012 nació su hijo Manuel, del que confiesa que es el "motor de su vida". De momento el pequeño sueña con ser futbolista, pero su padre asegura que le apoyará en la profesión que él decida, aunque en más de una ocasión ha manifestado que aunque el arte le corre por las venas preferiría que no fuera artista de profesión.