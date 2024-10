La razón por la que Laura Madrueño no presenta 'Gran Hermano' esta semana

La semana ha comenzado con cambios inesperados para los seguidores de Gran Hermano. Si en la casa de Guadalix de la Sierra las novedades no cesan, en plató no es para menos, ya que todos los seguidores del reaility se quedaban perplejos ante la ausencia Laura Madrueño esta semana en el espacio Última Hora.

© @laura_madrueno

Ion Aramendi, otro de los presentadores con los que ha contado la cadena para esta última edición de Gran Hermano, ha sido el encargado de anunciar que su compañera no estará a lo largo de la semana en el espacio en el que repasan el día a día de lo que ocurre en la casa. Sin embargo, Ion también desveló que será Frank Blanco el encargo de tomar el relevo de Madrueño y conducir el programa que se emite los lunes y los miércolpes para conocer todas las novedades de los concursantes.

© @laura_madrueno

Un misterioso viaje a Maldivas

La excolaboradora del Programa de Ana Rosa se sumó este año a la familia de Gran Hermano tras haber abandonado Supervivientes All Stars en julio por problemas de salud. Y, aunque no se han desvelado las causas de esta ausencia tan destacada en Gran Hermano, ha sido la propia presentadora la que ha levantado las sospechas. Laura Madrueño ha compartido una serie de fotografías en un destino paradísiaco, nada más y nada menos, que en Las Maldivas, donde podría estar recargando pilas tras un intenso año.

© @laura_madrueno

Última hora de 'Gran Hermano'

Sin embargo, la convicencia en la popular casa de Guadalix de la Sierra no cesa y las noticias mucho menos. Esta semana, Elsa se ha convertido en la primera expulsada definitiva del concurso, dejando a todos los participantes atónitos, puesto que no se esperaban esta bomba. "Entono el 'mea culpa' en el aspecto que he tenido a la hora de decir las cosas", ha afirmado Elsa ya en plató, donde ha querido valorar su concurso y hacer autocrítica tras ver numerosos vídeos de las últimas semanas.

Otro de los temas más comentados dentro de la casa, es la reconciliación de Violeta y Edi, que han vuelto a dar rienda suelta a su amor tras un breve distanciamiento.