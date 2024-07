Laura Madrueño abandona 'Supervivientes All Stars' en pleno directo por un problema de salud

La salud le ha jugado una mala pasada a Laura Madrueño. La presentadora se ha visto obligada a abandonar Supervivientes All Stars en pleno directo tras sufrir varios ataques de tos. El primero ha sido durante la explicación de la prueba de recompensa. "Me he constipado con esta lluvia", ha dicho casi sin voz. "Tranquila, Laura", le ha recomendado Jorge Javier Vázquez desde el plató. Aunque ha intentado continuar con su trabajo, finalmente ha tenido que ausentarse de la playa para recuperarse. "Está haciendo un tiempo terrible, fijaos en los concursantes tapados, pasando frío", ha explicado Jorge Javier a los espectadores.

Minutos después, la presentadora ha regresado con la intención de comunicar a los supervivientes el resultado de la prueba. "Sin voz no somos nadie. Nos sé lo que me durará la voz", ha avisado. En ese momento ha sufrido un nuevo ataque de tos y a pesar de querer continuar adelante con el concurso ha tenido que abandonar de manera definitiva el programa. "Laura se ha tenido que retirar, desde aquí le deseamos una prontísima recuperación. El domingo la tendremos en Conexión Honduras", ha informado Jorge Javier.

La situación meteorológica en Honduras se ha visto afectada por el paso del huracán Beryl. Al inicio del programa, Laura ha explicado que tanto los concursantes como los miembros del equipo estaban padeciendo las inclemencias del tiempo. "Rachas de viento, fortísimo oleaje y lluvias torrenciales", ha informado. "Vamos a arrancar el programa con dos escaletas, tenemos todo previsto para que salgan adelante los juegos. Hay un plan A y un plan B. Así que veremos qué ocurre en estas cuatro horas de directo con este huracán muy cerquita de nuestra costa", ha añadido.

Laura Madrueño puso rumbo a Honduras principios de marzo y todavía no sabe cuándo regresará a España. Tras la gran final de Supervivientes 2024, se ha puesto al frente de Supervivientes All Stars, una nueva aventura que le está permitiendo conocer en profundidad este país de América Central con costas en el mar Caribe al norte y en el océano Pacífico al sur.

Hace unas semanas, la presentadora recibía la visita de su marido, el arquitecto y fotógrafo Álvaro Puerto, con quien descubría rincones tan auténticos como el Mercado de San Isidro, en la ciudad de La Ceiba, o el río Zacate.