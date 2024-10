Sofía Loren, 9 misterios en su 90 cumpleaños: de su idilio con Cary Grant a su gran secreto de belleza

El 20 de septiembre de 1934 nació, en un hogar humilde de Roma, Sofia Constanza Brigida Villani Scicolone. Era tan morena y delgada que en el colegio la llamaron, por años, 'Palillo'. Pero, como ocurrió en el cuento del patito feo convertido en cisne, esa niña se transformó nada más y nada menos que en Sophia Loren, la diva eterna del cine italiano. Acaba de celebrar por todo lo alto, en su Roma natal, una fiesta VIP por su noventa cumpleaños. Sofia Loren arrancó mil y un aplausos tanto en el Space Cinema Moderno como en el hotel Anantara Palazzo Naiadi, los dos espacios donde festejó junto a sus dos hijos, Carlo Jr. y Edoardo Ponti, y un sinfín de grandes amigos.

La noche tuvo muchos momentos mágicos, pero fueron especialmente emotivos el discurso de su hijo Edoardo ("Eres dignidad y valor. Brillas porque nunca has negado y olvidado tus raíces"), su reflexión sobre la edad ("La ventaja de la edad es que no podemos perder el tiempo en cosas inútiles"), y la voz de Laura Pausini al cantar, entre otros, el Cumpleaños feliz en italiano.

Sin embargo, este texto no es una crónica sobre la fiesta que iluminó la noche romana, sino un recorrido por algunas de las curiosidades y de los secretos guardados en una larga vida dedicada al cine y a su familia.

1. Una madre de belleza exuberante

En sus memorias, Sophia Loren habló de su madre, Romilda Villani, una napolitana muy exótica que siempre soñó con ser una estrella de cine y trasladó este sueño a sus dos hijas, Sofia y Maria: "Rezaba a Dios para que mi madre no viniese a buscarme al colegio: su belleza exagerada me hacía sentir vergüenza. Era demasiado rubia, demasiado alta y, sobre todo, no estaba casada […] Yo soñaba con una madre normal, con el pelo oscuro, una bata gastada, las manos ajadas y los ojos cansados". A ella, sin embargo, le decían que era "demasiado delgada, demasiado alta, demasiado todo para dar con el porte justo, con el canon hegemónico". ¡Qué equivocados estaban!

2. Su primera vez en el cine

Romilda tuvo la determinación de dar a sus hijas un buen futuro, aunque su presente era de escasez y sufrimiento. La primera salida que se le ocurrió a Romilda para sus hijas fue la participación de Sofía en concursos de belleza. De hecho, cuando tenía quince años, Sofia participó en Miss Italia y se fue a casa con el título de Miss Elegancia. No obstante, el celuloide era el verdadero objetivo de Romilda. Por eso, llevó a su hija a los estudios de Cinecittá y logró que le dieran un pequeño papel en la mítica Quo Vadis, junto a Robert Taylor y Deborah Kerr: "Solo poder respirar su mismo aire me parecía un sueño", recordó años después la actriz. El saldo de esta aventura fue que ganó 50.000 liras, una honrosa cantidad con la que su familia pudo subsistir durante dos semanas.

3. Su miedo escénico

A lo largo de toda su carrera, Sophia Loren ha tenido que lidiar con su peor enemigo: su miedo escénico. Este ha sido tan grande y persistente, que Sophia (el ph en su nombre artístico se lo puso Carlo Ponti en 1953) dejó de lado su carrera de actriz teatral y sufrió lo indecible en los sets de cine. Hace dos décadas, en La Stampa lo confesó públicamente: “Me da terror estar en el set rodando delante del peor público, los electricistas y técnicos, porque pienso que se dicen entre ellos: 'Veamos qué sabe hacer esta'. ¡Es horrible!".

4. Las primeras banderas rojas en su amor por Carlo Ponti

La primera vez que su mirada se cruzó con la de Carlo Ponti fue en el concurso de Miss Roma. Ella tenía 15 años y él, 37. Aunque quedó segunda, Carlo Ponti vio en ella un diamante en bruto. Al principio, fue una relación profesional, pero en 1955, cuando ella tenía veintiún años y rodaba La mujer del día: "Comprendimos que estábamos enamorados. Siendo mayor que yo, y más allá del amor, representaba el padre que nunca he tenido", contó la actriz muchos años más tarde. Sin embargo, su amor tenía un escollo: aunque separado de su primera esposa, Giuliana Fiastri, el productor no estaba divorciado. Se casaron finalmente el 17 de septiembre de 1957, en México, pero el matrimonio fue anulado porque se acusó a Ponti de bigamia, según las leyes italianas.

Su amor comenzó con el pie izquierdo, pero Sophia Loren siempre supo que él era el hombre de su vida, como demostró hasta la muerte de Ponti, en 2007.

La actriz tuvo muchos problemas para quedarse embarazada. Una de las grandes amarguras de su vida, según ella misma contó, sucedió cuando un doctor le aseguró que nunca podría concebir un hijo, a pesar de tener "buenas caderas". Tras sufrir dos abortos, decidió retirarse momentáneamente del cine para perseguir su sueño de ser madre. En 1968, se cumplió con el nacimiento de Carlo. Cuatro años después, llegó al mundo su segundo hijo, Edoardo.

5. Divino Cary Grant, peligroso Marlon Brando

Siempre circuló el rumor de que Cary Grant, durante el rodaje de Orgullo y pasión, le había pedido matrimonio. En aquel entonces, 1957, ella tenía veintitrés años y él, treinta más. No hace mucho, la actriz desmintió este hecho, aunque se prodigó en halagos hacia el actor: "Cary Grant era un hombre muy guapo y un actor maravilloso, pero no me propuso matrimonio". Protagonizaron un romance de cine, pero finalmente Sophia Loren se decantó por Carlo Ponti. Cary Grant supo perder deportivamente. Tanto es así que mantuvieron una relación de amistad a través de los años.

Frente a esta actitud de gentleman, delante y detrás de la pantalla, de Cary Grant, la conducta 'asalvajada' de Marlon Brando. Coincidió con él en el rodaje de La condesa de Hong Kong. Al parecer, Brando en una ocasión trató de propasarse con ella, pero según Sofía Loren, ella logró pararle los pies a tiempo: "Alargó las manos. Yo lo miré tranquila y le advertí: 'No te atrevas, no conoces mis reacciones. Debes tener miedo".

6. A punto de morir

Quizá, aunque han pasado casi siete décadas de aquello, aún le recorra un escalofrío por todo el cuerpo a Sophia Loren cuando recuerde la decisión más importante de su vida. En 1955, con su carrera floreciente, le ofrecieron ir a un acto promocional a Bruselas. Sorprendentemente, tras haber dicho que 'sí', decidió cancelar su viaje en el último momento. Por eso, los organizadores ofrecieron el viaje a otra actriz, Marcella Mariani, quien había ostentado la Corona de Miss Italia en 1953. Marcella aceptó el viaje sin saber que estaba firmando su sentencia de muerte. El DC-6 de la compañía aeronáutica belga, en su regreso, se estrelló en el Monte Terminillo y no sobrevivió ningún viajero.

7. Marcello Mastroianni, catorce películas y un rumor persistente

Si Italia ha brindado al mundo una pareja artística esa ha sido la formada (con permiso de Carlo Ponti) por Marcello Mastroianni y Sophia Loren. Rodaron juntos catorce películas, se les conoció como la copia d’oro (pareja de oro), y películas como Matrimonio a la Italiana, (1964), de Vittorio de Sica, dieron la vuelta al planeta. Por otra película de De Sica, Dos mujeres, Sophia Loren se convirtió en la primera actriz en ganar un Oscar interpretando un papel en otro idioma que no fuera el inglés. Divina pionera.

8. Gina Lollobrigida, ¿amor u odio?

Durante años, Gina Lollobrigida y Sophia Loren 'pelearon' por el título de la actriz italiana más internacional. Su posible rivalidad provocó ríos de tinta y siempre fue un tema jugoso para los reporteros del Hollywood más chismoso. Gina Lollobrigida llegó a afirmar que esa rivalidad no era cierta y que había sido “una invención del departamento de prensa de Sophia Loren y ella lo ha mantenido cincuenta años”. Sin embargo, Gina Lollobrigida se desdijo después y confirmó la rivalidad, dejando claro que "la número uno soy yo". Y por si no fuera suficiente, lanzó la siguiente puntilla: "Ella podrá interpretar a una campesina y hacerlo muy bien, pero nunca podrá interpretar a una dama".

9. Su secreto de belleza: los espaguetis

Durante una entrevista con The Times, Sophia Loren dio la fórmula que ella utiliza para eliminar los estragos de la edad: "Amor por la vida, los espaguetis y el baño en aceite de oliva. Todo lo que tengo se lo debo a los espaguetis". Aunque años después, ha confesado que ha reducido considerablemente la cantidad de pasta que consume, lo cierto es que reenamoró a muchos cuando, a los ochenta y seis años, se puso a las órdenes de su hijo Edoardo y rodó La vida ante sí, una película de buenas intenciones en las que Sophia Loren está profundamente bella, más allá de las arrugas.