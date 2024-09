Sofía Loren celebra su 90 cumpleaños con una fiesta impresionante en Roma llena de invitados VIPs y momentos inolvidables

90 años no se cumplen todos los días. Un aniversario tan señalado es para brindar y celebrar por todo lo alto, tal y como ha hecho Sofía Loren, la gran diva del cine italiano. La actriz ha vivido un día de lo más emocionante, rodeada de todos sus amigos y seres queridos que han aprovechado la ocasión para demostrarle su cariño y admiración.

© laurapausini

La jornada ha dado comienzo en el Space Cinema Moderno de Roma. Un evento privado organizado por el Ministerio de Cultura, el estudio Cinecittá y el Archivo Luce al que han asistido numerosos rostros conocidos como el cantante Al Bano; su sobrina Alessandra Mussolini; la presentadora Mara Venier, el productor Aurelio de Laurentiis; el cantautor Gigi D’Alessio; el director Fernan Ozpetek, entre otros. Muchos ciudadanos, curiosos y deseosos de ver a la intérprete, se agolparon a las puertas de este lugar. Sin embargo, como la gran estrella que es, Sofía Loren se hizo de rogar entrando por un acceso secundario.

© laurapausini

Una vez dentro todos los invitados le han dedicado una calurosa ovación y han cantado al unísono el Cumpleaños feliz. Además, a la artista se le ha hecho entrega de una llave de oro con su nombre impreso y la forma de los estudios Cinecittá, una forma de rendir homenaje a su estrecha relación con el séptimo arte. Además, se han proyectado algunos fotogramas de la película L’oro di Napoli, una comedia con tintes dramáticos protagonizada por la legendaria actriz en el año 1954.

© mara_venier

Junto a Sofía sus dos hijos, Carlo Jr y Edoardo, ambos nacidos de su matrimonio con Carlo Ponti, que falleció en 2007. Precisamente, ha sido Edoardo quién ha protagonizado uno de los momentos más tiernos de la velada al subirse al escenario a pronunciar un emotivo discurso. “Eres una luz que este país lleva como una antorcha por todo el mundo y que todos nosotros llevamos en el corazón. Eres dignidad y valor. Brillas porque nunca has negado y olvidado tus raíces y nunca has permitido que otra luz, la de los focos, te robase tu identidad”.

© angelagheorghiu_official

La artista, por su parte, ha hecho una reflexión sobre el paso del tiempo. “La ventaja de la edad es que no podemos perder el tiempo en cosas inútiles. Una velada como esta, con mis hijos, mis nietos, mis amigos y compañeros de trabajo, es demasiado corta. Hemos llorado, reído y brindado juntos. Y si hay un regalo que podéis hacerme es celebrar, no solo a mí, sino a todos los que seguimos aquí”.

© fabiopalazzitaly

Al caer la noche todos ellos han acudido a la terraza del hotel Anantara Palazzo Naiadi, en la Plaza de la República, para seguir disfrutando de la vida. Laura Pausini ha sido la encargada de amenizar la velada con el tema Sí, un sencillo que pertenece a la banda sonora La vida por delante, filme protagonizado en 2020 por Sofía Loren y producido por su hijo Edoardo, así como el Cumpleaños feliz en inglés e italiano. De la misma manera, el británico Sting le ha dedicado por videollamada su popular sencillo Every Little Thing She Does Is Magic (cada pequeña cosa que ella hace es magia).

© denisesposito

© giorgiograssidamiani

El propio Hotel Antara ha hecho su particular homenaje a Loren con la inauguración de una lujosa habitación decorada con rosas blancas; imágenes de su ciudad natal, Pozzuoli; otras fotografías de la intérprete en su niñez y juventud; y una pequeña biblioteca una selección de sus lecturas y películas favoritas.

© giorgiograssidamiani

A sus 90 años, Sofía Loren sigue siendo sinónimo de belleza y elegancia. Así lo ha demostrado con el estilismo que ha elegido para esta gran fiesta, una chaqueta blanca con destellos, un sofisticado diseño adornado con ribetes de incrustaciones brillantes. Una maravillosa pieza que ha combinado con una parte inferior negra para jugar al contraste con ambas tonalidades y joyería de diamantes.