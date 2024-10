Hablamos con Maria Cerqueira, la estrella de la televisión portuguesa y la mujer que enamoró a Cayetano Rivera

Sin trampa ni cartón. Sin dobleces. Incluso, sin apellidos. Ella es Maria. Al natural. Por eso, el documental que nos muestra a la mujer que hay detrás de la pantalla, a la que dibujan miles de píxeles y que ven ustedes impresa en el papel satinado, no se puede titular de otra manera. Solo así: 'Maria'. En Portugal, es toda una estrella; aquí, en España, en cambio, es una mujer misteriosa. Tan discreta como enigmática. Diríamos que casi casi desconocida. A no ser por esa perifrástica tan odiosa. Ya saben, la de 'pareja de…', como si un hombre tuviera que darle entidad... Y no, no es así.

© SALVADOR COLACO El estreno del documental, de 60 minutos de metraje, tuvo lugar en Terraços do Carmo, en Lisboa, y se convirtió no solo en la primera alfombra roja que la presentadora portuguesa Maria Cerqueira y el torero Cayetano Rivera han pisado juntos, sino también en su presentación oficial como pareja ante los medios. Junto a ellos, las hijas de ambos, Kika y Lucía.

Maria Cerqueira Gomes es una triunfadora. Una Oprah Winfrey en el país vecino. Una mujer que se ha hecho a sí misma. Profesional, carismática... Y, por supuesto, también nieta, hija y madre. Con sus miedos, sus secretos y sus pasiones. Una mujer que ama y se deja amar. Y sí, su chico forma parte de la memoria sentimental colectiva y de la historia de nuestro país. Tal y como dice ella misma en esta entrevista, Cayetano es Cayetano. Basta con eso. Porque con él también sobran los apellidos, y eso que 'Rivera Ordóñez' son palabras mayores... Por primera vez, Maria Cerqueira Gomes y Cayetano Rivera han posado juntos. O lo que es lo mismo, han ratificado con luz y taquígrafos lo que, hasta ahora, no tenía la oficialidad de una alfombra roja: su amor incondicional. Ha ocurrido en la première de este documental, producido por ¡HOLA! Media para Prime Video, un acontecimiento que reunió también a las hijas de ambos, Kika y Lucía, y que nos ha permitido, por primera vez, acercarnos a la periodista. Una charla en exclusiva en la que aquel intercambio de teléfonos en el coso de Campo Pequeno ya forma parte de la leyenda y nos centramos en el hoy y en el ahora. Como en las novelas rosas, Maria nos abre las puertas de su corazón.

—Maria, a través de tu documental, muchos telespectadores te vamos a descubrir. Nos haremos una idea somera de quién o de cómo eres, pero, dime, ¿cómo te definirías tú misma?

—Cuando acepté este desafío, fue con la premisa de ser yo en todos los momentos. Quería enseñar la vida 'glamurosa' de la televisión, pero, también, la verdad y naturalidad de mi vida, con mi familia y con mis amigos.

—En España, no hemos tenido la suerte de seguir tu trayectoria profesional. Tu documental va a ser una forma de darte a conocer, pero también de explicarte, ¿no?

—A pesar de llevar muchos años trabajando en la televisión, soy muy discreta y hay muchas cosas de mi vida que el público no conoce. Quise hacer esto para mostrar y compartir con la gente parte de mi día a día, pero... no siento que deba explicaciones a nadie.

—Como figura pública, no sé si has tenido la sensación de que se han dicho muchas cosas sobre ti y que tú necesitabas contar tu propia verdad...

—Sé que se dicen muchas cosas sobre mí, pero lo que me importa es lo que yo soy y lo que piensan sobre mí las personas que me quieren.

—¿Qué es lo que más pudor te ha causado? ¿Y qué te ha resultado más satisfactorio, sin embargo, contar o mostrar?

—Lo que más vergüenza me causó, en un primer momento, fue estar rodeada de cámaras fuera de la televisión. Y lo que más orgullo, mostrar a mi abuela Dulce.

—Tu documental se titula como tú. Entiendo que eres tú al natural, sin truco ni artificio. Sin embargo, un documental requiere de un guion, de una estructura... ¿Cómo lo planteaste?

—Yo siempre tuve claro cómo sería el guion, que no es más que mi vida sin florituras, lo que hago normalmente. No quise hacer un guion para construir una imagen.

© Prime Video "Se dicen muchas cosas sobre mí, pero lo que me importa es lo que yo soy y lo que piensan sobre mí las personas que me quieren", nos confiesa la periodista

—Además, eres periodista... ¿Usaste la técnica de la pirámide invertida, quisiste darnos titulares, priorizar temas...? ¿O realmente contaste la historia a la antigua usanza, empezando desde el principio, como hacía Charles Dickens con sus novelas?

—Yo soy muy práctica, natural y directa. No hago nada con la intención de que se hable de mí.

—¿Tuvieron las cámaras acceso total a tu vida?

—Total, no. Pero sí que tuvieron acceso a mi familia, que hablaron por primera vez para la televisión, y esto solo tendría sentido con ellos.

—Imagino que habrás visto el resultado del documental. Al verte, ¿has descubierto cosas sobre ti que antes no sabías?

—Para mí, lo más difícil ha sido verme, porque nunca me veo trabajando. Cuando lo hago siempre pienso: "Realmente, hay gustos para todo". Lo que más me conmovió fue ver a mi abuela. Ella sí que es la estrella.

"A Cayetano y a mí nos gusta llevar nuestra relación de forma discreta, pero es un documental sobre mi vida, es normal que él aparezca"

—¿Tuviste miedo a mostrarte vulnerable? ¿Tienes miedo a enfrentarte a las críticas?

—A mí, el miedo, aunque lo sienta, no me para. Siempre he sido así. Toda mi vida. Y ahora, con este proyecto, también.

—¿Qué lugar ocupa el amor en tu vida... y, por tanto, en tu documental?

—El amor está presente en toda mi vida y me parece que podéis sentirlo de principio a fin en los 60 minutos que dura la cinta.

© SALVADOR COLACO

'No ha cambiado nada'

—¿Es Cayetano un protagonista, un special guest star o un actor secundario 'deluxe' en tu documental?

—Cayetano es Cayetano.

—Se ha escrito que en el documental veremos imágenes vuestras nunca vistas, cuando, por el contrario, siempre habéis sido una pareja muy discreta. ¿Qué ha cambiado entre vosotros para que nos dejéis entrar en vuestra intimidad?

—No ha cambiado nada. Nos gusta llevar nuestra relación de forma discreta, pero es un documental sobre mi vida, es normal que Cayetano aparezca de forma natural.

"Yo soy muy práctica, natural y directa. No hago nada con la intención de que se hable de mí. Nunca quise hacer un guion para construirme una imagen"

—Vuestras hijas han forjado una gran amistad... Es un sueño hecho realidad que todo vaya tan bien y tan fluido, ¿no? ¿Siempre ha sido así o ha habido dificultades para encajar?

—En nuestra relación, por suerte, siempre ha sido todo muy natural.

—Tu familia ocupa un lugar importante en tu documental.

—Mi familia, mis hijos, son los pilares más importantes de mi vida.

—Y tú, personalmente, ¿cómo describirías este momento que estáis viviendo?

—Como un momento muy feliz.

© GTres En 'Maria', producido por ¡HOLA! Media, la periodista lusa hace un retrato de su vida en 360. Del ajetreo y el 'glamour' de la televisión a lo más íntimo y personal. Por este relato pasan algunas de las personas más importantes de su vida: sus ocho hermanos, su abuela Dulce, sus amigos de la infancia… Y, por supuesto, Cayetano. En la imagen, la pareja rebosante de alegría. "El amor está presente en toda mi vida y me parece que podéis sentirlo de principio a fin en los 60 minutos que dura la cinta"

—¿Veremos en tu documental tus lugares secretos, tus rincones favoritos, tus placeres culpables... algún sitio al que ya no puedas ir por ser 'famosa'?

—Con este documental quería mostrar mi ciudad, Oporto. En Portugal, la vida de una figura pública es muy tranquila. Nada cambia...

—¿Cómo te gustaría que reaccionara el público?

—Ya tengo algunas reacciones. De mis familiares, de amigos... Los que me conocen dicen que soy realmente yo, y los que solo me conocían de la televisión dicen que soy lo que imaginaban que era. Así que… ¡objetivo cumplido!

—Portugal está ardiendo, desgraciadamente, y tengo entendido que, con la promoción del documental, vas a recorrer el país y lo vas a ver 'in situ'...

—Paso media vida en la carretera. De hecho, viajo todas las semanas de Oporto a Lisboa. Lo que mi país está viviendo es muy triste y angustiante. Pero, dentro de esta situación tan trágica, si tuviera que extraer algo positivo, es la solidaridad del pueblo portugués.