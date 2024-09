El encuentro de Melanie Griffith, Demi Moore y Goldie Hawn, tres íconos de los 90, además de íntimas amigas

Son amigas y grandes iconos del cine de los años 90. Melanie Griffith, Demi Moore y Goldie Hawn, tres de las actrices más deseadas y reconocidas de finales del siglo XX, han vuelto a coincidir sobre una alfombra roja. A pesar del paso del tiempo han lucido espléndidas en un evento al que asistieron para aportar su granito de arena en la fundación 'Goldie Hawn', una organización sin ánimo de lucro cuya misión es prevenir los problemas de salud en los niños para que disfruten de una vida más saludable y feliz.

© Getty Images Melanie Griffith, Goldie Hawn y Demi Moore se reencuentran en Beverly Hills

© Getty Images Demi Moore y Kate Hudson

Las actrices, felices de volver a verse, posaron para las cámaras vestidas con diseños perfectamente coordinados en blanco y negro. Demi, de 61 años, eligió un elegante vestido negro de manga corta, adornado con un pañuelo de seda en color melocotón, Melanie, de 67, una falda satinada de color negro a juego con un top del mismo color y una cazadora de cuero y por último Goldie, de 78 años, que eligió un traje de chaqueta pantalón en blanco y negro.

© Getty Images Goldie Hawn junto a su pareja de toda la vida Kurt Russell y su hija Kate Hudson

La exmujer de Bruce Willis y la ex de Antonio Banderas se mostraron encantadas de volver a verse cuando se cumplen casi tres décadas de la película que rodaron juntas en 1995 Now and Then, cuyo título en español es Amigas para siempre y hace referencia a lo que ha sucedido en la vida real. A su vez, la protagonista de Ghost es íntima amiga de la hija de Goldie Hawn, Kate Hudson, quien la apoyó tras publicar sus memorias. Por su parte Melanie Griffith y Goldie Hawn son amigas desde hace años y solían coincidir en Aspen (Colorado), donde ambas tienen casa y solían pasar temporadas de invierno en este enclave de las Montañas Rocosas. Ella fue una de sus confidentes a raíz de su separación de Antonio Banderas.

© Getty Images Goldie Hawn, con su hijo Oliver Hudson, su nuera Erinn y sus nietos Rio y Wilder

Goldie Hawn se reunió de muchas estrellas para celebrar el 20 aniversario de su fundación, entre ellas su familia: su hija Kate Hudson, su hijo Oliver Hudson, que acudió junto a su esposa Erinn Bartlett, y sus hijos Rio, de 10 años, y Bodhi, de 13, -nietos de Goldie Hawn-. Además se dieron cita Fergie, Orlando Bloom, Martin Short, Brooks Nader, Nicole Williams-English, Melanie Griffith, Jason Weinberg, Rachel Zoe, Brenda Song, Macaulay Culkin, Nico Mizrahi, Jamie Mizrahi,y Katie Aselton, entre otros. Esta fundación "dota a los estudiantes, educadores y familias con herramientas de aptitud mental que generan una mayor alfabetización emocional y mejoran la resiliencia para enfrentar los desafíos con optimismo, fortaleza y compasión".