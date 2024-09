Angelina Jolie estrena su nueva película acompañada de sus hijos y habla del papel fundamental que han tenido

Angelina Jolie vivió su gran noche en Nueva York acompañada de sus tres hijos mayores, que se convirtieron en el centro de todas las miradas. Así de feliz y emocionada posó con Pax, de 20 años, Zahara, de 19, y Maddox, de 23, en la sala de conciertos Alice Tully Hall del Lincoln Center.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La alegría de Angelina

La alfombra roja se desplegó para recibir a la flamante protagonista de María, que se estrena en Netflix el 11 de diciembre y en la que interpreta a la cantante de ópera griega María Callas. La película ha cosechado excelentes críticas y ha recibido ovaciones en los festivales de cine, el último en Venecia, donde la actriz recibió una ovación de ocho minutos con la que no pudo evitar las lágrimas.

Se trata de una película muy especial para Angelina no solo por el tiempo que estuvo preparándose para el personaje sino porque ha contado con el apoyo incondicional de sus hijos. Por eso, no podía dejar de sonreír al ver el pantalla el resultado de su esfuerzo y dedicación.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

La actriz estaba radiante y hacía mucho tiempo que no la veíamos sonreír así. Posó ante las cámaras espectacular, con su vestido blanco y su nueva melena rubia que contrastaban con sus intensos labios rojos y su manicura a juego. Angelina derrochó alegría junto a sus hijos, tal y como puede verse en todas estas imágenes.

© GTRES

El amor incondicional de sus hijos

Durante el estreno, Jolie habló de cómo ha vivido todo este proceso junto a sus hijos, asegurando que contar con su apoyo: "Ha significado todo". "Mis hijos estaban conmigo en el set, ya que estaban en el departamento de dirección y fotografía. Así que fue increíble poder contar con ellos. Me vieron aprender a cantar, me vieron practicar, me vieron nerviosa...".

"Estaban conmigo la primera vez que tuve que cantar. Estaba aterrorizada y rompí a llorar", dijo en declaraciones a Extra confesando que fue un momento con mucha carga emocional que le sirvió para acercarse a ellos "de una manera diferente".

© GTRES

"Los que tenemos hijos sabemos que no solemos llorar delante de ellos o no expresamos ciertas cosas delante de ellos, así que por eso fue tan especial (...) Al principio estaban orgullosos de mí por esforzarme tanto. Me decían: 'Estamos orgullosos de ti, mamá. Sabemos lo duro que estás trabajando'. Y luego llegó un momento en el que me dijeron: ¿Sabes mamá? ¡Lo has conseguido!".

© GTRES

¿Zahara quiso homenajear a su madre?

Eso es lo que hemos pensado al ver el look que eligió para el estreno de Maria en Nueva York. Llevaba un vestido de seda de color blanco con escote en 'v' que nos ha recordado al que Angelina Jolie lució en los Premios Oscar del año 2004.

© GTRES © Getty Images

Al ver las imágenes con detalle pueden apreciarse algunos detalles que demuestran que no es el mismo diseño, sin embargo, puede ser que Zahara quisiera rendir homenahe a su madre recordando su paso por la alfombra roja. Además, no sería la primera vez que coge prestado algo de su armario, ya que tanto Zahara como su hermana Shiloh se han puesto en muchas ocasiones vestidos suyos.