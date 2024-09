Lágrimas y alivio tras la primera expulsión definitiva de 'Gran Hermano'

La primera expulsión definitiva de la casa de Gran Hermano ha dejado a los concursantes navegando entre emociones encontradas. Elsa fue la más votada por el público para convertirse en la primera eliminada oficial del concurso e hizo las maletas, ahora sí, para salir definitivamente de la casa. Sus compañeros se tomaron de maneras bien diferentes esta primera salida, pues Elsa había forjado afinidades, pero también había protagonizado conflictos con sus compañeros.

El más afectado por su marcha fue sin duda Edi. Aunque no llegaron a iniciar nada ante las cámaras, su buena relación era más que evidente. Cuando Edi puso fin a su tonteo con Violeta parecía que las cosas entre los dos iban a dar algún paso, aunque la salida de Elsa ha terminado con lo que no llegó a comenzar. Los dos se despidieron entre lágrimas y ya en plató Ion Aramendi quiso saber qué siente Elsa por su compañero. “Es un chico que llama la atención, me gustan los chicos fuertes, grandotes, es un chico guapo…" dijo.

Laura y Maite, que también se llevaban muy bien con Elsa, estaban muy tristes cuando tuvieron que decir adiós a uno de sus grandes apoyos. Sorprendidas y un poco aliviadas se quedaron otras compañeras como Silvia y Lucía, las mellizas que fueron separadas por no saber guardar un secreto que descubrió precisamente Elsa. Esta última les pidió perdón desde plató por no haberles contado que había sido por su culpa por lo que Silvia fue expulsada de manera disciplinaria (en realidad se marchó a la casa secreta).

“Lucía, te pido disculpas porque igual debería haberte dicho cuando tu hermana se fue que había sido yo y a Silvia que no sabía que lo que hice iba a tener la repercusión de que te marcharas y lo sentí" dijo. “Me da mucha pena de no estar ahí con vosotros, gracias por haberme cuidado tanto. Os quiero mucho” dijo a modo de despedida.

La mecánica de las expulsiones en Gran Hermano cambió el pasado jueves de manera inesperada. Después de tres semanas de nominaciones y de que los expulsados se marcharan a una casa secreta, los concursantes quedaron unificados en la casa oficial. El público comenzó entonces a votar para dejar solo a 17 aspirantes, que formarán el casting definitivo de la edición. Así de momento los concursantes no tendrán que nominar a sus compañeros, aunque esto supone que todos quedan expuestos a la eliminación.