Marta Hazas se convierte en Rita Hayworth y da vida a una portada histórica de ¡HOLA!

No es fácil ponerse en la piel de una actriz icónica como Rita Hayworth. Y, sin embargo, Marta Hazas no solo recrea una fotografía de la grandiosa Gilda, que encandiló a toda una generación, sino que su buen hacer interpretativo es tan evidente, que su imagen se funde con la de la estrella icónica del Hollywood dorado. La Rita Hayworth de la portada tenía 33 años y disfrutaba, en Capri, de unas vacaciones junto a su marido, Alí Khan, del que se separaría unos meses más tarde. Nada que ver con la vida de Marta Hazas quien, a punto de celebrar su octavo aniversario de boda con el también actor Javier Veiga, sigue viviendo como en una larga luna de miel. "Me ha encantado recrear la portada, es una foto preciosa y poco vista. Adoro las portadas y el cine de esa época del Hollywood dorado. Me ha hecho mucha ilusión que una revista emblemática como ¡HOLA! contara conmigo para esta edición tan especial". "No dudé en hacerla, me encantó la idea. Y lo pudimos cuadrar de fechas con el rodaje. Me lo pusisteis muy fácil".

© ARCHIVO ¡HOLA! 5 de agosto de 1950. Hacía dos años que 'Gilda' se había estrenado en España, pero aún faltaban décadas para que los espectadores españoles pudieran ver el bofetón que Glenn Ford le propinaba a la mayor 'sex symbol' del cine. Cuando ¡HOLA! la lleva a su portada, Rita está de vacaciones en Capri. Y casada. Con el hijo del Aga Khan. Y esta imagen no puede ser más provocadoramente inocente, con su helado de cucurucho y su inconfundible melena que, ya les decimos, era pelirroja © VALERO RIOJA Marta Hazas parece haber nacido para protagonizar esta mítica instantánea

—¿Qué es lo que más admiras de Rita Hayworth?

—Brilló en una época en que las mujeres lo tenían muy difícil en el mercado laboral. Ha dejado películas icónicas como Gilda; me encantaba el dúo de baile que hacía con Fred Astaire, y me gustó mucho la película La dama de Shanghai, de Orson Welles.

—¿Ocurrió alguna anécdota divertida durante la sesión?

—Hacía mucho calor y el helado se derretía todo el rato y encima ¡estaba riquísimo! ¡Acabamos comiendo todos helado, hasta la perrita de Valero! (nuestro fotógrafo).

"En la papelería de mi abuela"

—Celebramos nuestro 80 aniversario. ¿Cuál crees que es el secreto del éxito de ¡HOLA! para mantenerse actual?

—Yo crecí viendo la revista en la papelería de mi abuela Larín, en Santander. Después de leerme los cómics mientras merendaba, hojeaba las páginas de la revista viendo a la familia Grimaldi, las actrices, las alfombras rojas, las casas maravillosas… Creo que siempre ha marcado la diferencia por su buen gusto. Las fotografías de calidad y los reportajes cuidados. El especial de moda de ¡HOLA! también nos encantó siempre. Mi abuela, que cosía muy bien, nos copió algún vestido alguna vez.

—De las ocasiones en que has protagonizado nuestras páginas, ¿cuál recuerdas con especial cariño?

—La primera vez que, por mi trabajo de actriz, hicimos un reportaje me hizo muchísima ilusión. ¡Ah!, y ver a mi perrita 'Robin' en vuestras páginas el día de mi boda —ríe—, que nos tratasteis con mucho respeto, ya que fue un acto privado.

—¿Tienes guardado el ejemplar de tu boda con Javi?

—¡Por supuesto!

—Por cierto, está cerca ya vuestro octavo aniversario de boda. ¿Has ideado algo especial ya?

—Pues estaremos terminando el rodaje de la segunda película de Javi como director, y nuestra segunda producción cinematográfica juntos, y eso ya es muuuy especial. Compartir estos momentos profesionales y personales tan importantes juntos. Pero seguro que una cenita especial para celebrar hacemos.

"Estoy en un muy buen momento. Valoro mucho tener estabilidad, paz, el ego colmado. Y haberme sabido rodear de buenas personas para la vida y para el trabajo"

—¿Un gran acontecimiento que hayas leído en nuestras páginas?

—Recuerdo noticias sobre Lady Di, incluido su trágico desenlace… Siempre veo lo que se publica sobre los Oscar.

—¿Qué personaje te ha gustado más conocer personalmente, y cuál de los históricos te hubiera gustado llegar a conocer?

—Me gustó conocer a Alberto de Mónaco, porque siempre os tengo asociados a la vida de los Grimaldi, y me hubiera gustado conocer a Lady Di, que ha llenado tantas páginas de vuestra revista.

—¿Lees ¡HOLA! en papel o digital?

—Me gusta el papel, lo leo en papel cuando viajo, ahora mismo tengo uno delante de mí, en la habitación del hotel del rodaje. Compré la revista en el aeropuerto.

—¿Qué gran acontecimiento crees que será portada de ¡HOLA! en el futuro y a quién como protagonista?

—Alguna boda, seguro (risas). Veo a la princesa Leonor como protagonista, apuesta segura para no equivocarme.

© VALERO RIOJA Pasó de protagonizar series juveniles, como 'SMS: Sin Miedo a Soñar' y 'El internado', a convertirse en una actriz de carácter —y gran dama del teatro—, con una picardía única para la comedia romántica. Con su marido, Javier Veiga, compone un tándem creativo que recuerda al de Fellini y Massina o Cassavettes y Rowlands, y ni que decir tiene que en ¡HOLA! fuimos testigos, en 2016, de su 'sí, quiero' en una boda de cuento, a la orilla del Cantábrico

—¿Y tú, cómo te ves dentro de diez años? ¿En el 2034?

—Yo voy a hacer todo lo posible para seguir con la ilusión intacta, para la vida y para mi profesión. Me veo siendo actriz y contando historias en primera persona.

—Ha sido un intenso año de trabajo. ¿Qué proyecto te ha 'robado' el corazón?

—Desde el mañana, de Disney, ha sido un regalo de personaje protagonista y ha funcionado muy bien. Un cameo en la serie La vida breve… Y rodar la película Playa de Lobos, como productora, me ha hecho crecer mucho profesionalmente. Ha sido un gran aprendizaje y me ha regalado trabajar con gente estupenda que ya admiraba.

Muchos planes

—Y ahora que empieza el nuevo curso, ¿a qué nuevos retos te enfrentas?

—Pues empezaré una serie nueva, la postproducción de nuestra película y algún proyecto ilusionante en el que me encantará embarcarme…

© VALERO RIOJA Pasó de protagonizar series juveniles, como 'SMS: Sin Miedo a Soñar' y 'El internado', a convertirse en una actriz de carácter —y gran dama del teatro—, con una picardía única para la comedia romántica. Con su marido, Javier Veiga, compone un tándem creativo que recuerda al de Fellini y Massina o Cassavettes y Rowlands, y ni que decir tiene que en ¡HOLA! fuimos testigos, en 2016, de su 'sí, quiero' en una boda de cuento, a la orilla del Cantábrico

—A nivel laboral, estás en una etapa muy dulce. Y a nivel vital, ¿en qué momento estás?

—En un muy buen momento. Valoro mucho tener estabilidad, paz, el ego colmado. Y haberme sabido rodear de buenas personas para la vida y para el trabajo

—Si echas la vista atrás, desde el gran éxito de Velvet a ahora, ¿cómo han sido para ti estos años?

—Un aprendizaje continuo, un disfrute personal y profesional de recorrer el camino.

—¿Cuál es tu sueño por cumplir?

—Trabajar con algunos directores y directoras que admiro, como Rodrigo Cortés, Paula Ortiz, Sorogoyen, Marina Seresesky… Y hacer una de esas películas que trasciende en el tiempo. Me encantaría rodar en Argentina, admiro mucho su cine y a sus actores/actrices como Guillermo Francella, Darín… los directores Cohn y Duprat… ¡Ah!, y quisiera tener un cuadro de Joaquín Sabina.

—Si tuvieras que poner un titular a tu momento actual, ¿cuál sería?

—Estoy disfrutando del camino y de la compañía con la ilusión intacta. Apostando por la comedia, como género emocional.