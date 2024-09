Alejandra Rubio con Carlo Costanzia en la recta final de su embarazo

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se convertirán en padres el próximo diciembre, tal y como anunciaron en exclusiva en la revista ¡HOLA!, por lo que solo quedan ya un par de meses para dar la bienvenida a su bebé. En ese contexto, de muchos nervios y ganas por ver la carita de su bebé, la pareja ha sido protagonista este domingo de unas imágenes que veían la luz y donde se les ve discutiendo en plena calle.

Aunque para algunos es un síntoma evidente de que no están bien, para otros no es más que un simple desencuentro y no significa, ni mucho menos, que atraviesen por una fuerte crisis en su relación. Sea como fuere, la secuencia que puede verse en el vídeo se produjo esta semana en las inmediaciones de la vivienda donde ambos residen, cuando salieron por la noche a pasear a su perra.

En ese instante, la cámara mostraba a la hija de Terelu Campos y al hijo de Mar Flores con gestos contrariados, primero caminando por separado y después intercambiando palabras en tono de enfado. Una escena recogida por Europa Press, que culmina con la mirada especialmente seria que la colaboradora televisiva le dedica a su chico. Tras ello, ambos volvían a subir a domicilio, aunque después se veía como Alejandra volvía a salir sola para ir a comprar algo en una farmacia cercana.

En definitiva, un momento de ofuscación que solo el tiempo dirá si refleja la difícil convivencia que existe entre ellos, o por el contrario no es más que un roce puntual y que tiene lugar en la recta final para ser papás. Más allá de situaciones como esta que afectan a cualquier pareja, lo que es evidente es la ilusión que supone para todos el tener un miembro más en la familia.

Un ejemplo de ello lo encarna a la perfección Terelu Campos, que está punto de convertirse en abuela y quien hace un par de días protagonizaba una fotografía de lo más tierna con su hija. En la misma, le acariciaba la barriguita de embarazada y, quien sabe, si sentía los movimientos del que será su primer nieto. Una instantánea tomada en el seno de su hogar que, sin duda, rezuma felicidad por los cuatro costados.

A principios de septiembre, la futura mamá también contestó a todos aquellos que no le auguran mucho tiempo junto a Carlo. "Estamos muy bien. Somos una pareja supersólida, me siento muy cuidada y querida, por eso no entiendo los rumores de crisis", dijo sobre su chico, con quien acaba de volver de sus vacaciones. Al mismo tiempo, negó categóricamente que "me lleve mal con mi madre", añadía, porque "son cosas surrealistas que no pasan", aseveró en el programa Vamos a ver.