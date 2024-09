Jaime Cantizano comparte la primera fotografía con su prometido, Miguel García Golding, tras confirmar su boda

Fue a principios de este mes de septiembre cuando Jaime Cantizano confirmaba los rumores que corrían desde hace unos meses sobre su boda con el artista visual Miguel García Golding. "Me caso y claro que me caso. En verano es cuando uno puede descansar e irse de vacaciones", confesaba, muy emocionado, durante su entrevista en el programa de Espejo Público tras fichar por Antena 3 para presentar Por fin no de Onda Cero. A pesar de ser muy celoso de su intimidad y de evitar compartir su vida privada, el locutor de radio ha compartido por primera vez una fotografía junto a su prometido.

© Gtres

El presentador ha sorprendido a sus seguidores — porque siempre se muestra muy hermético con su vida privada y solo enseña en sus redes sus mejores momentos profesionales— compartiendo una instantánea en blanco y negro en la que aparece junto a su futuro marido. En ella, aparece el propio Jaime Cantizano, con una gran sonrisa, acompañado de Miguel García Golding, el que fuera presentador de la Lotería, Diego Burbano, y otro amigo mientras disfrutan de una comida y toman un vino. "Ellos son lo mejor que tiene Madrid. Por muchos años más", son las palabras que ha escrito como pie de foto acompañando la imagen, siendo esta la primera ocasión que posan juntos desde que saliera a la luz la noticia de su enlace.

© jaimecantizano

Fue hace dos semanas cuando el jerezano de 50 años, quien se convirtió en padre de un niño, Leo, por gestación subrogada en 2016, cuando contaba que va a pasar por el altar el próximo año con el artista visual, Miguel García Golding, con quien mantiene una relación desde hace varios años. Un enlace, que como el mismo reveló en el programa Espejo Público durante su reencuentro con su excompañera Gema López, con la que trabajó en el programa ¿Dónde estás corazón?, se celebrará el verano de 2025.

Una feliz noticia que se suma al buen momento profesional que Cantizano está viviendo después de estrenarse como presentador y locutor de entre semana en Onda Cero tras despedirse de las mañanas de los findes de semana, una ocupación que compaginaba con el matinal, Mañaneros, de Televisión Española. Una época en la que trabajó los siete días a la semana y la cual le terminó pasando factura en su vida personal: "Me molestaba todo, me enfadaba por todo y no voy a hablar de depresión porque me parece un tema muy serio, pero estaba destruido. Me vi en el límite", confesaba.

© jaimecantizano

Un enlace del que de momento no ha dado más detalles ni sobre la fecha ni sobre el lugar donde se celebrará, ya que como él mismo explicó, aún queda mucho tiempo para que se lleve a cabo: "Todavía queda un año. Evidentemente claro que hay que ponerse ya a ello, pero sí, me caso, claro que me caso. La boda será en verano, es la mejor fecha, cuando uno tiene que descansar y cuando uno puede irse de vacaciones".

© jaimecantizano

Sin embargo, este enlace no es algo que entrara en los planes del presentador como tampoco entraba convertirse en padre, tal y como él mismo contaba. "Nunca pensé que iba a casarme, para nada. De hecho, durante años tampoco imaginé que iba a formar mi propia familia ni que iba a ser padre. Pero hay un momento en el que se produce una evolución, un salto y esta decisión de dar este paso también ha sido así" añadía Cantizano. En cuanto a la paternidad, tiene claro que "ser padre es la mejor decisión que he tomado en mi vida".