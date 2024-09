Jaime Cantizano confirma su boda para el próximo verano

Hace algo más de un año que comenzaron a sonar campanas de boda para Jaime Cantizano, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando el jerezano ha confirmado durante su asistencia al programa Espejo Público, donde ha protagonizado un bonito reencuentro con su excompañera Gema López, con la que trabajó en el programa '¿Dónde estás corazón?', que este "repiqueteo" es cierto.

Jaime, de 50 años, quien se convirtió en padre de un niño, Leo, por gestación subrogada en 2016, ha contado que contraerá matrimonio el próximo año. El presentador mantiene una relación con el artista visual Miguel García Golding, desde hace años.

Tímido y prudente siempre que se trata de hablar de su vida privada, Jaime, quien este pasado 2 de septiembre se estrenaba como locutor a las tardes de Onda Cero tras ocho años en las mañanas de los fines de semana, ha revelado que el enlace se celebrará en el verano de 2025 aunque no ha dado detalles de dónde tendrá lugar la ceremonia ya que considera que aún queda mucho tiempo para que se lleve a cabo.

"Todavía queda un año. Evidentemente claro que hay que ponerse ya a ello, pero sí, me caso, claro que me caso" afirmaba el presentador. "La boda será en verano, es la mejor fecha, cuando uno tiene que descansar y cuando uno puede irse de vacaciones" añadía Cantizano con una gran sonrisa.

Sin embargo, este enlace no es algo que entrara en los planes del presentador como tampoco entraba convertirse en padre, tal y como él mismo ha desvelado. "Nunca pensé que iba a casarme, para nada. De hecho, durante años tampoco imaginé que iba a formar mi propia familia ni que iba a ser padre" afirmaba el jerezano. "Pero hay un momento en el que se produce una evolución, un salto y esta decisión de dar este paso también ha sido así" añadía Cantizano, quien revelaba a continuación que durante este último año había tenido que hacer frente a una crisis personal.

El jerezano, que durante los últimos meses trabajaba siete días a la semana, pues combinaba su trabajo en la radio los fines de semana con su trabajo como presentador en matinal de La 1, Mañaneros, se dio cuenta el pasado mes de mayo que no podía más de ahí que el pasado mes de junio decidiera abandonar la televisión y centrarse solo en la radio. "Me molestaba todo, me enfadaba por todo y no voy a hablar de depresión porque me parece un tema muy serio, pero estaba destruido" relataba el comunicador. "Me vi en el límite" añadía Cantizano, quien admite que fue su ansia de hacer otras cosas y jugar con los diferentes medios de comunicación lo que acabó pasándole factura.

Sin embargo, ahora, el presentador, quien ya ha empezado a pensar en su jubilación, ha puesto en orden sus prioridades y ha liberado buena parte de su agenda por lo que ahora ya tendrá tiempo para planear su boda junto a Miguel y para estar al lado de su hijo Leo, de 8 años. "Ser padre es la mejor decisión que he tomado en mi vida, aunque ya estaba deseando que empezara el colegio" declaraba Cantizano, quien el próximo verano cambiará su estado civil por el de casado poniendo así el mejor broche a su relación.