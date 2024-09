Rebel Wilson y su novia, Ramona Agruma, se dan el 'sí, quiero' en una discreta boda en Cerdeña

¡Sorpresa! La actriz Rebel Wilson (44 años) y su pareja, la diseñadora de moda Ramona Agruma se han casado. Una boda muy discreta que ha tenido lugar este sábado en Cerdeña, Italia, según ha podido saber la revista estadounidense People por una fuente cercana a las recién casadas. Una boda que llega dos años después de hacer oficial su noviazgo.

© Getty Images

Su historia de amor comenzó cuando unos amigos en común las presentaron, ya que ambas viven en Los Ángeles y se movían por ambientes parecidos. Tras un tiempo intercambiando mensajes y llamadas telefónicas, decidieron dar un paso más allá y empezaron a ser compañeras de vida. “Fue una buena manera de conocernos, un poco a la antigua usanza, muy romántico”, explicó la intérprete en una entrevista en el ya citado medio de comunicación.

© Getty Images

La felicidad de la artista y la empresaria se multiplicó en noviembre de 2022, cuando dieron la bienvenida a su primera hija en común: una niña llamada Royce Lillian que llegó al mundo a través de gestación subrogada. “Es el mejor regalo del mundo”, confesó la protagonista de Senior Year en sus perfiles públicos. La pequeña, de rizos rubios y carácter alegre, es toda una estrella, e, incluso, ha debutado en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Toronto, donde Rebel presentaba su nuevo filme, The Deb, junto a sus orgullosas mamás.

Un romance propio de un cuento de hadas al que pusieron el broche de oro en un escenario muy apropiado, el parque temático de Disney en Orlando, el lugar elegido por la actriz para pedirle matrimonio a su chica a finales de 2023. “Compromiso con mi princesa Disney”. Unas palabras que acompañó de un vídeo frente al popular castillo rosa de la Bella Durmiente en el que Ramona presumía de su anillo de brillantes.

El dulce momento personal y profesional de Rebel Wilson

Sin duda, Rebel Wilson se encuentra en un dulce momento personal que se compagina con lo profesional. La intérprete acaba de estrenar The Deb, una película que cuenta la historia de una adolescente marginada que, junto a su prima, empieza a tramar un plan para convertirse en la chica más popular del instituto en el baile de graduación. Además de ser una de las protagonistas de esta comedia musical, la actriz es la encargada de la dirección y escritura del guion.

© Getty Images

Este 2024, también ha puesto en venta su libro de memorias: Rebel Wilson, Rebel Rising. Una autobiografía que no ha estado exenta de polémica por los capítulos cargados de duras críticas a Sacha Baron Cohe, con quién coincidió en el largometraje Agente contrainteligente. "Esta persona me ha querido amedrentar y está intentando que la prensa no hable de mi libro. Trabajar con él fue algo escandaloso. Dije que iba a llamar a nuestro agente para decirle lo mucho que me estaba acosando". Así mismo, ha puesto en marcha la aplicación de citas Fluid, que busca ayudar a eliminar las barreras de género e identidad.