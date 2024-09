Nicole Kidman o cuando las apariencias engañan

La colaboración entre el productor David E. Kelley y Nicole Kidman se salda, hasta el momento, con tres series que, aunque han tenido un éxito desigual, se caracterizan por su retrato de secretos oscuros (y siempre criminales) de las familias bien. Si en Big Little Lies —su gran éxito— juntaba a cuatro mujeres dispares en una comunidad de clase media de California, y en la fracasada The Undoing (que Kidman protagonizó junto a Hugh Grant) nos hablaba de una pareja neoyorquina con un bagaje intrigante, en esta nueva La pareja perfecta, que se ha colocado la primera en número de visualizaciones desde que llegó a la plataforma, hace una semana, viajamos hasta la idílica y pacífica localidad de Nantucket, colonia de veraneo de la burguesía intelectual, para adentrarnos en los secretos, infidelidades y crímenes en el seno de la familia de una escritora de éxito, Greer Garrison Winbury (la propia Kidman), en el momento en el que se reúnen para celebrar la boda de su segundo hijo con una chica normal (Eve Hewson) y que no se llega a celebrar por la aparición de un cadáver a la orilla del lago. Aunque la historia así resumida la hemos visto mil veces, el guion, lleno de sorpresas, y el fantástico conjunto de actores la convierten en una serie superadictiva con cierta lectura feminista.

Nos encanta por... La mezcla de lujo y crimen.

Te gustará si te gustan... La mencionada Big Little Lies con la mala baba de The White Lotus.

Dónde verla: Netflix

Guía para no perderte

Estrenamos otoño con las series que vienen

El nuevo curso no solo acarrea estrenar libros, mochila y estuche. También es sinónimo de la vuelta a la rutina y de los nuevos estrenos en televisión, tanto de programas como de series de ficción. No en vano, en septiembre se producen dos de los festivales más importantes: el FesTVal de Vitoria, donde cadenas y plataformas presentan todas sus novedades, y el Festival de Cine de San Sebastián, que acoge alguna de ellas entre sus proyecciones. Abrimos el apetito con algunos de los títulos que llegarán a nuestras casas y que seguro que nos proporcionarán buenos ratos, en un otoño en el que también recibiremos la segunda temporada de El juego del calamar.

© APPLETV+

Observada (appletv+). El prestigioso realizador mexicano Alfonso Cuarón se adentra en el mundo series con Cate Blanchett y Kevin Kline para contarnos la historia de una periodista de investigación que de repente ve publicados sus secretos más ocultos.

Celeste (movistar+). Celeste es la gran estrella de la música latina. Pero la protagonista de la serie es una inspectora de Hacienda (Carmen Machi) que pone el ojo en la fortuna de Celeste.

Querer (Movistar+). Drama familiar protagonizado por Pedro Casablanc, Nagore Aranburu y Miguel Bernardeau, sobre un matrimonio que se rompe y unos hijos que se ven obligados a tomar partido cuando la justicia entra en juego. Es una de las series españolas más esperadas de este otoño y está dirigida por Alauda Ruiz de Azúa.

© MOVISTAR+

Los años nuevos (movistar+). Rodrigo Sorogoyen se inicia en las series con esta historia de una relación de pareja y sus vaivenes durante 30 años, centrados en el día de Año Nuevo. La protagonizan Francesco Carril e Iria del Río.

© MOVISTAR+

Regreso a las sabinas (disney+). Protagonizada por Ángela y Olivia Molina —madre e hija—, Andrés Velencoso, Natalia Sánchez, Celia Freijeiro y Miquel Fernández. Unas hermanas que llevan mucho tiempo sin verse reciben una llamada que les obligará a volver a su pueblo natal para atender a su padre.

© DISNEY+

Las Abogadas (RTVE). Cuatro abogadas trabajan en plena dictadura desempeñando la difícil labor de defender a los más desfavorecidos. Está protagonizada por Paula Usero, Irene Escolar, Almudena Pascual y Elisabet Casanovas.

