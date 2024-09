De Emma Watson a Tom Felton, los actores de 'Harry Potter' lloran la muerte de Maggie Smith

El mundo de la actuación sigue llorando la muerte de Maggie Smith, a los 89 años. Especialmente conmocionados se han mostrado sus compañeros más jóvenes de reparto de Harry Potter, que la idolatraban, tal y como muestran sus conmovedoras cartas de despedida. “Con el corazón roto al escuchar las últimas noticias sobre Maggie. Ella era tan especial, siempre tan amable, tan divertida. Me siento increíblemente afortunado de haber compartido set con ella. Te echaré de menos. Le envío todo mi amor a su familia”, ha expresado Rupert Grint, que en la famosa saga daba vida al travieso Ron, el mejor amigo de Harry.

Maggie fue una de las intérpretes femeninas más admiradas y laureadas, tanto en su Reino Unido natal como a nivel internacional. Una mujer, pionera en su industria, que abrió camino a las nuevas generaciones, tal y como ha destacado Emma Watson, la inteligente Hermione. “Cuando era joven no tenía ni idea de la leyenda de Maggie, me fui dando cuenta conforme fui creciendo. Había muchos profesores hombres, pero, gracias a Dios, tú te mantuviste firme”.

A pesar de la diferencia de edad que los separaba, entre hechizos, varitas y pociones surgió la amistad entre ellos. Y es que, aunque la bruja McGonagall era de la casa Gryffindor también se ganó el corazón de un Slytherin como Draco Malfoy, interpretado por Tom Felton. “No había nadie como ella. Gracias por cuidar de nosotros como el primer día, gracias por impedir que me expulsaran del set de rodaje cuando no me podía parar de reír. Gracias por mostrarnos el camino”.

Bonnie Wright, la pequeña Ginny Weasley, por su parte, ha compartido una tierna anécdota que se produjo en Harry Potter y el cáliz de fuego, cuando el Gran Comedor se vistió de gala para un baile navideño. “Nuestra querida y venerada Maggie, la comunidad de Harry Potter te extrañará mucho. Mi escena favorita fue cuando todos estábamos aprendiendo a bailar. Ella encarnaba esa combinación perfecta entre descaro y cuidado, al igual que McGonagall, manteniendo a Gryffindor alerta. Mi más sentido pésame a su familia”.

Las otras muertes que han sacudido el universo 'Harry Potter'

Esta no es la primera vez que fans incondicionales de Harry Potter han tenido que decir adiós a los artistas de su saga favorita, que ha marcado la infancia de toda una generación y sigue conquistando a niños y adolescentes. El irlandés Richard Harry, que dio vida a Albus Dumbledore en las dos primeras películas, murió en 2002. Su relevo lo tomó Michael Gambon, que perdió la vida en 2023.

Sin duda, una de las pérdidas más trágicas fue la de Alan Rickman, el estricto profesor Severus Snape, que murió en 2016, con tan solo 69 años, a causa de un largo cáncer. También a causa del cáncer y a una edad prematura, concretamente con 52 años, perdió la vida Helen McCrory, conocida en los filmes como Narcissa Malfoy. Así mismo, Robbie Coltrane, el bonachón guardián del bosque Hagrid, falleció en 2022 a causa de un fallo multiorgánico.