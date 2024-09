Los detalles de las tres exclusivas citas que ha vivido Marta Ortega en París

Marta Ortega se ha desplazado hasta París para disfrutar de la alta costura y los desfiles de la Semana de la Moda que se celebra desde el 23 d septiembre y hasta el próximo uno de octubre en la capital francesa. Además, la empresaria ha vivido una noche inolvidable durante la presentación de una de las colecciones más esperadas de su grupo, su colaboración junto a Stefano Pilati, antiguo director creativo de Yves Saint Laurent. Pero eso no es todo, porque también ha acudido a otros eventos como la ceremonia de entrega de la Insignia de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras a Naomi Campbell o el cumpleaños de Rosalía.

© Getty Images

La fiesta de la nueva colección con Stefano Pilati

Este jueves se vivió en París una fiesta épica con la presentación del muestrario del grupo de Inditex en colaboración con Stefano Pilati quien también fue asistente de Giorgi Armani, Prada y Miu Miu. Una colección histórica que sale a la venta el próximo 3 de octubre y la cual algunos privilegiados ya han podido visualizar en la exposición celebrada en L'Hôtel du Timbre, un edificio del siglo XIX y en la que según apuntan los medios franceses, no faltó ningún detalle. Entre los invitados se encontraban el diseñador, Marta Ortega con su marido, Carlos Torretta, Kate Moss, Gisele Bündchen, quien es la protagonista de la campaña, y los fotógrafos David Sims o Mario Sorrenti entre otros.

© imcheikhniang

Una velada mágica en la que la alta costura y el buen gusto destacaba en el ambiente. Para esta ocasión, Marta Ortega optó por un conjunto que se encuentra en la citada cápsula. Un look en el que destaca una blusa negra fluida de Pilati confeccionada en crepe con una manga asimétrica, cuello alto, y abertura lateral que completó con una falda con frunces y con un maxiabrigo de corte recto, estilo blazer con cuello tipo solapa y de color negro.

© Getty Images

Acompañando a Nami Campbell

Otro de los planes que ha realizado la presidenta del grupo de Inditex ha tenido como protagonista a Naomi Campbell. "Como si el sol hubiera aparecido en ese momento en la sala", así es como han definido los medios franceses como el Madame Figaro la entrada de la top a su homenaje en el que ha lucido un elegante vestido largo de alta costura de Chanel 2020 con rayas blancas y negras, cuello alto y botones de joyas.

© Getty Images

Un evento sin precedentes celebrado en Ministerio de Cultura francés en el que la modelo recibió la insignia de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras ante la atenta mirada de todos los presentes por sus más de 500 portadas y sus tres décadas de carrera profesional, y en el que Marta Ortega ha querido estar presente. Nada más subirse al estrado, Naomi Campbell comenzó su discurso en el que no pudo contener las lágrimas: "Ustedes son mi base y les agradezco su apoyo inquebrantable. También he formado una familia elegida en este negocio de la moda, donde algunos dirían que somos muy volubles. Puedo decirte que eso no es cierto". Antes de finalizar, también quiso agradecer su apoyo a todos "los diseñadores, fotógrafos, estilistas, peluqueros y maquilladores que han dado vida a sus visiones, su arte ha dado forma a mi carrera".

© Getty Images

El cumpleaños de Rosalía

El tercer evento del que ha disfrutado ha sido el cumpleaños de Rosalía. La estrella de la música ha celebrado en París su 32 cumpleaños con una gran fiesta a la que han asistido numerosas personalidades del mundo de la moda, la música y el cine. Marta Ortega llegó del brazo de su marido, Carlos Torretta, quien sostenía un paraguas debido a las lluvias del momento en la capital francesa. Para la ocasión, Marta optó por un vestido midi negro y una blazer del mismo color bordada con fresas. Entre el resto de asistentes, Gigi Hadid y Kendall Jenner, o su hermana Kylie Jenner que ha llegado de la mano de Anastasia Karanikolaou, así como la actriz Anya Taylor Joy, entre otros muchos.

© rosalia.vt