Jeremy Allen White pillado besando a su compañera en 'The Bear', Molly Gordon, mientras Rosalía celebraba su cumpleaños

Una de las últimas veces que se vio juntos a Rosalía y Jeremy Allen White fue en julio. Entonces sus sonrisas reflejaban que su relación seguía adelante, aunque el inicio del nuevo curso les ha traído también el arranque de una nueva etapa sentimental. El protagonista de The Bear ha sido fotografiado besando a su compañera de reparto en la serie, Molly Gordon, imágenes que confirman su ruptura con la española después de un año de discreta relación. La pareja de actores parece haber trasladado así a la vida real la relación que tienen en la ficción, como se puede ver en las instantáneas publicadas por People.

© Getty Images

Ambos llevan ropa informal durante un paseo por Los Ángeles, que terminó con ellos abrazados y besándose, sin importarles las miradas ajenas. Casualidades de la vida estas imágenes se tomaron el mismo día en el que Rosalía celebraba su 32 cumpleaños en París, una fiesta a la que asistieron nombres tan conocidos como Gigi Hadid, Kendall Jenner y su hermana Kylie, además de Marta Ortega, Anastasia Karanikolaou y la actriz Anya Taylor Joy.

No se vio por ninguna parte a Allen, cuyos besos salían a la luz poco después. Tampoco en la entrega de los Emmy, el 15 de septiembre, se había visto al actor, que recogió su segundo premio por la serie The Bear, con la española, aunque dada la discreción con la que mantenían su relación no era extraño que no posaran juntos en público. La explicación ahora está clara pues para entonces, como se ha publicado, ya estaban separados.

© Hulu

La relación de Jeremy y Rosalía no se ha prodigado en las alfombras rojas, pues hicieron de las calles de Los Ángeles su mejor pasarela. Se les captó juntos por primera vez en octubre de 2023, aunque su primer paseo de la mano llegaría dos meses más tarde. El beso llegó en enero de 2024 y desde entonces se les veía compartir su tiempo en el cine, restaurantes mexicanos y mercadillos en la calle. La catalana se trasladó a Estados Unidos después de su ruptura con Rauw Alejandro, un país en el que se ha hecho un hueco con su estilo único en citas como la gala MET.

© emiliamernes

Jeremy Allen White y Molly Gordon encarnan a una pareja en la serie The Bear, que ha estrenado ya su tercera temporada. Una historia que, si no quieres ver un spoiler te aconsejamos que no sigas leyendo, no termina bien en la ficción, pero sí parece tener éxito en la vida real. Los dos han ganado un Emmy por sus papeles y los fans de la serie tienen aún esperanzas en que sus personajes se reencuentren en posteriores capítulos.

En el mes de mayo de 2023, Allen comenzaba los trámites del divorcio con su entonces mujer Addison Timlin, con quien estuvo casado tres años y con quien tiene dos hijas, Ezer, nacida en 2018, y Dolores, que nació en 2020.