No te pierdas a Catherine Zeta-Jones cantando con Bono para Michael Douglas por su cumpleaños

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas no solo comparten un hogar, una familia y una bonita historia de amor. Los dos actores tienen también en común su fecha de cumpleaños, aunque, eso sí, con dos décadas y media de diferencia. La intérprete cumplió 55 años el pasado 25 de septiembre, mientras que su marido sopló 80 velas el mismo día. Para celebrarlo, Catherine no solo le ha dedicado unas bonitas palabras de felicitación e incluso se ha desnudado, sino que, además, ha protagonizado un momentazo cantando a dúo con Bono, vocalista de U2. No te pierdas el vídeo.