Catherine Zeta-Jones se desnuda para felicitar a Michael Douglas en su 80 cumpleaños

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas están de celebración. El matrimonio de Hollywood cumple años el mismo día y han querido celebrarlo con sendos homenajes que han compartido con sus seguidores. La actriz galesa ha felicitado a su marido por sus 80 años con dos fotos, una de ellas con una imagen de hace 25 años del día de su cumpleaños, y otra en la que aparece completamente desnuda -solo lleva zapatos de tacón-, con la que ha revolucionado a todos sus seguidores.

© catherinezetajones

"¡Con mi traje de cumpleaños! Después de más de 25 años compartiendo mi día de cumpleaños con mi esposo, ¡me estoy quedando sin ideas de regalo! Esta es mi 2ª opción, las pelotas de golf eran la 1ª... obvio", bromea la actriz, que a sus 55 años sigue conservando la belleza y el talento que la hizo triunfar.

La protagonista de La máscara del zorro también ha publicado otra instantánea con su marido, en la que les vemos abrazados y sonrientes, que data de cuando ella tenía 30 años y él 55. "¡¡Feliz cumpleaños a Michael y a mí!! ¡Estos éramos nosotros en nuestro cumpleaños hace 25 años! La amo con todo mi corazón, nos fotografió nuestro amigo Jean Pigozzi en Nueva York!!". Apenas llevaban un año saliendo cuando se hizo esa fotografía.

© catherinezetajones

Zeta-Jones y Douglas comenzaron a salir en 1998 después de conocerse en el Festival de Cine de Deauville (Francia). Recientemente contaba Douglas cómo había sido su primera cita con Antonio Banderas y Melanie Griffith como intermediarios. Un primer encuentro que lamentablemente no salió como esperaba. Michael, a quien la fama de mujeriego le precedía entonces, le dijo a su futura esposa que se convertiría en el padre de sus hijos, un comentario que a ella no le gustó en absoluto y le contestó: "¿Sabes?, he oído mucho sobre ti y he visto mucho sobre ti, es hora de que diga buenas noches". Arrepentido, al día siguiente el hijo de Kirk Douglas le mando una disculpa acompañada de un ramo de flores que parece que funcionó.

© michaelkirkdouglas

Michael Douglas también ha querido celebrar el cumple de su esposa y ha optado por un primer plano en blanco y negro de una espléndida Catherine Zeta-Jones, madre de sus dos hijos, Dylan, de 24 años, y Carys, de 21. "Para mi hermana cumpleañera, ¡te amo con todo mi corazón! Que tu nuevo año sea el mejor", es el mensaje del veterano intérprete de Tras el corazón verde, Atracción fatal o La guerra de los Rose, que celebra 80 primaveras en un momento culmen de su vida. "Gracias cariño", le ha respondido Catherine con emojis de celebración.

Atrás quedan ya los problemas del hijo mayor de Douglas, el cáncer de garganta que sufrió el actor o cuando en 2011 a Catherine le diagnosticaron un trastorno bipolar. Ahora compagina sus proyectos, la miniseries Benjamin Franklin o Reagan y Gorbachov, mientras disfruta de sus viajes con su mujer y sus hijos y de su faceta de abuelo con los dos nietos que le ha dado su hijo Cameron.

© carys.douglas

La felicitación de su hija Carys

"Felicidades a mis increíbles padres. No hay palabras para describir mi amor por vosotros", revela Carys junto a una foto de la familia cuando ella y su hermano Dylan eran unos niños. La hija del matrimonio Douglas estudia Cine y Relaciones Internacionales en la Universidad de Brown y es la que más se parece a Catherine. Tiene en la actriz a un referente de estilo a la hora de vestir y ya ha lucido algunos de sus vestidos.