Dylan y Carys, los hijos de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, piden paso como herederos de la saga

Michael Douglas acudió al estreno en Nueva York de su nueva película America's Burning acompañado de los dos hijos nacidos de su matrimonio con Catherine Zeta-Jones. El popular actor, que en septiembre cumplirá 80 años, posó muy orgulloso con su hijo Dylan, de 23 años y su hija Carys, de 21, dos jóvenes muy atractivos que incluso llegaron a eclipsar durante la premiere a la leyenda viva del cine. El protagonista de Instinto básico eligió un look azul marino para su paso por la alfombra roja mientras que sus hijos coordinaron sus estilismos y lucieron sendos otfits en color blanco y marfil.

La gran ausente fue Catherine Zeta-Jones. Es cada vez más habitual ver a los hijos de la pareja Dylan y Carys en las alfombra rojas y eventos de Hollywood y volvieron a demostrar que saben enfrentarse a las cámaras con gran maestría. Los jóvenes piden paso como herederos de la saga Douglas. Carys ya ha cumplido 21 años y estudia cine y relaciones internacionales en la Universidad de Brown, mientras que Dylan, de 23 años, se graduó en la Universidad de Brown en ciencias políticas en mayo del año pasado y también quiere ser actor. A juzgar por su atractivo y por los genes de su familia, en la que no solo están sus padres, sino también su abuelo Kirk Douglas, es probable que pronto le veamos sen la gran pantalla. Desde pequeño siempre quiso seguir los pasos de la saga Douglas y con ocho años recibió su primera lección de teatro. Catherine Zeta-Jones contó: “Mi hijo fue a su primera lección de teatro y se volvió hacia su maestra y le dijo: 'No te preocupes, soy un muy buen actor. Está en mis genes'”.

Por su parte, Carys, más parecida a su padre, ha sido una apasionada de la moda desde niñ. Con cinco años solía tener la peculiar afición de aconsejar a su madre en sus estilismos. Catherine reveló que todas sus decisiones necesitaban el "visto bueno" de Carys, "desde mis altos tacones hasta mis joyas", reveló la actriz de La máscara del zorro, que tiene en Carys a una digna heredera que ya luce algunos vestidos del armario de su madre.

Michael Douglas disfruta enormemente de su paternidad, a pesar de haber sido padre a una edad avanzada. Recientemente el actor contó una anécdota a The Telegraph cuando acudió a la Universidad de Brown a visitar a uno de sus hijos y pese a su popularidad le confundieron con quién no era. "Este no es el día del abuelo, es el día de los padres", le dijeron. Y Michael respondió: 'Soy padre', aunque lamentablemente reconoce fue una situación "difícil" de gestionar. Además de tener hijos veinteañeros con Zeta-Jones, Douglas es padre también de Cameron, de 45 años, de su primer matrimonio con Diandra Luker.

Douglas, a sus 79 años, sigue incombustible en su carrera en el cine. Después de su serie Benjamin Franklin, de Apple TV, en la que interpreta al padre fundador de los Estados Unidos, el actor es el narrador de este documental America's Burning sobre la democracia estadounidense dirigido por David M. Smick. Además de prestar su voz al proyecto, Michael también figura como productor ejecutivo. El documental, que tiene una duración de casi hora y media, promete ser una exploración convincente de los desafíos a los que se enfrenta hoy en día Estados Unidos.