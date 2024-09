Michael Douglas revela cómo fue su primera cita con Catherine Zeta-Jones con Antonio Banderas de intermediario

Michael Douglas comenzó a salir con Catherine Zeta-Jones en 1998 después de conocerla en el Festival de Cine de Deauville (Francia), y ahora el actor ha revelado exactamente los pormenores de cómo fue aquella primera cita. A diferencia del mundo actual en el que imperan las nuevas tecnologías, a finales de los 90 concretamente en el año 1998 la única forma que tenía el actor de poder llegar a Catherine Zeta-Jones era a través de su asistente, a quien le pidió que averiguara si la bella intérprete galesa estaría en la ciudad presentando su película.

© Getty Images Melanie Griffith, Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones en la presentación de 'La máscara del zorro' en el Festival de Deauville en 1998

"Había visto, tres semanas antes de venir al festival, esta película Zorro. 'Mon Dieu!'", exclamó entre risas Douglas, de 79 años, mientras recibía un homenaje a su carrera en la noche de apertura del 50º aniversario del festival francés. "Cuando llegué para apoyar nuestra película, creo que era Un crimen perfecto, miré el catálogo y vi que Zorro venía la noche siguiente, así que le pregunté a mi asistente: '¿Puedes averiguar si Catherine Zeta-Jones va a venir? ¿Vendrá sola y si puedo tomar una copa con ella?' El resto es historia", asegura.

© Getty Images Primera cita de Michael Douglas con Catheirne Zeta-Jones con Melanie Griffith y Antonio Banderas, como intermediarios

Catherine asistió a la presentación La máscara del Zorro junto a Antonio Banderas, entonces casado con Melanie Griffith, que fue quien los presentó a petición de Douglas. Aquella primera cita no salió como esperaba, ya que poco después de iniciar la conversación, Michael le dijo a su futura esposa que se convertiría en el padre de sus hijos, un comentario que a ella no le gustó en absoluto y se despidió rápidamente para evitar malentendidos. "¿Sabes?, he oído mucho sobre ti y he visto mucho sobre ti, es un placer comprobar que todo es verdad. Creo que es hora de que diga buenas noches", le dijo al actor, cuya fama de mujeriego le precedía.

© Getty Images En su primera cita Michael Douglas le dijo que sería el padre de sus hijos, algo que a Zeta-Jones no le gustó

Desde ese primer encuentro el actor supo que a Catherine le apasionaba el golf como a él y que ambos cumplían años el mismo día, el 25 de septiembre, aunque les separaban 25 años de diferencia. Esa primera cita no fue bien, pero le siguió una disculpa acompañada de un ramo de flores que aparece que acabó funcionando. Fue en la primavera de 1999 cuando Zeta-Jones aceptó, por fin, la invitación para pasar unos días de vacaciones en ‘S’Estaca’, la casa que el actor posee en Mallorca. Se enamoraron y la actriz de El Zorro y el protagonista de Instinto básico se casaron el 18 de noviembre de 2000. Muchos no creyeron en esta relación -Catherine acababa de cumplir 31 y Michael tenía 56 cuando se dieron el sí, quiero'-, aunque el tiempo vino a demostrar que se equivocaban. Son padres de dos hijos: Dylan, de 24 años, y Carys, de 21, y han logrado superar juntos muchos obstáculos en el camino, como fueron los problemas del hijo mayor de Michael Douglas, el cáncer de garganta que sufrió el actor o cuando en el año 2011 le diagnosticaron a la actriz un trastorno bipolar.

© Getty Images Melanie Griffith, Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones explicó que el secreto para que su matrimonio siga funcionando es bien sencillo: "Lo primero de todo es que nos lo seguimos pasando muy bien juntos". No solo eso: "Nuestra constante es amarnos y respetarnos. Nunca hemos perdido nuestro sentido del humor y todavía disfrutamos mucho de la compañía que nos hacemos el uno al otro", señaló la protagonista de Chicago, que además sigue disfrutando de las vacaciones no solo con su marido sino también con sus hijos veinteañeros. "Hacemos buenos viajes", explicó el actor. “Solemos atraerlos a pasar más tiempo con nosotros a través de los destinos que elegimos”, añadió como consejo para que todos aquellos que quieran seguir viajando con sus hijos