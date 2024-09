Ariadne Artiles: 'Dentro de 35 o 40 años, me gustaría verme en la revista siendo abuela y corriendo por el parque detrás de mis nietos'

Ariadne Artiles, top model y 'top madre' de tres niñas (Ariadne, Julieta y María) y autora de tres libros, está viviendo su mejor momento. La unen a ¡HOLA! veinte años de estrecha relación: "Es un gustazo trabajar con esta gran familia, que siempre me ha hecho sentir como en casa". De todas las portadas que ha protagonizado en nuestra publicación, recuerda con especial cariño una de 2021: "Cuando estaba embarazada de María y Julieta, a pocos meses de dar a luz, en mi casa de la playa". Además, rescata de su memoria otro reportaje: "Hice unas fotos con Oscar de la Renta en su casa. Era un ser humano que dejaba huella. Aquel viaje lo recuerdo con mucho cariño".

© Pepe Botella "Es muy agradable que te digan cosas como: '¡Me ha gustado mucho tu entrevista!'", nos cuenta la 'top model' Ariadne Artiles.

'Mi 'momentazo' ¡HOLA!'

Fanática de la decoración de interiores, tiene debilidad por una sección de nuestra revista: "Me vuelven locas las casas y ¡HOLA! siempre trae algunas espectaculares alrededor del mundo". A la hora de elegir cómo leer un ejemplar, no tiene la más mínima duda: "En casa, después de comer y comentándolo todo con mi tía Paloma. ¡Ese siempre es un 'momentazo'!". Sobre todos los personajes que ha visto en la revista y no conoce, pero le gustaría conocer, nos cuenta: "¡Hay un montón de gente interesante con quienes me gustaría tener una charla! Pero hace poco estuve en un concierto de Robbie Williams. Fue curioso, porque habló casi tanto como cantó y demostró que es alguien que tiene mucho que enseñarnos". Por su parte, después de tantos años de exitosa carrera, ha vivido anécdotas divertidas con ¡HOLA!: "A veces, estando en la peluquería, tenían algún ejemplar en el que yo estaba en portada. Es muy agradable que te digan cosas como: '¡Me ha gustado mucho tu entrevista!'".

© Archivo ¡HOLA! La 'top' ha protagonizado diversas portadas, entre ellas el 'Prêt-À-Porter' de ¡HOLA! y el ¡HOLA! Living. © Archivo ¡HOLA!

'La canaria más orgullosa de sus raíces'

A pesar de su fama internacional, Ariadne jamás ha olvidado de dónde viene y, siempre que está en su mano, apoya su tierra (nació en 1982, en Las Palmas de Gran Canaria): "¿Qué frase me gustaría para empezar un texto sobre mi historia? Ariadne Artiles, la canaria más orgullosa de sus raíces, de su tierra y de su gente", nos responde sin pensarlo. En el ¡HOLA! del futuro, le gustaría leer una noticia sobre su vida: "Dentro de 35 o 40 años, más o menos, —menciona divertida— me gustaría verme en la revista siendo abuela y corriendo por el parque detrás de mis nietos. Quiero vivir muchos años para verlo y de la mejor manera. Eso significaría que lo he conseguido". Aunque es una trabajadora incansable, de siempre lo ha tenido muy claro: su familia es lo primero y la que ha formado, desde hace catorce años, con José María García Fraile, es su motor.