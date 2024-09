Sidra, fabada y un guiño a Georgina: así está siendo el viaje de Eva Longoria en Asturias

No es la primera vez que Eva Longoria evidencia y deja claro su amor por España. Además, si algo le une a nuestro país, no es solo su pasión por nuestro clima o nuestras tradiciones, también son sus raíces. Longoria, además del apellido de la actriz, también es una localidad del concejo de Belmonte de Miranda, en Asturias, de donde eran sus antepasados. En esta ocasión, la protagonista de la famosa serie de Mujeres desesperadas está en el norte de nuestro país rodando un capítulo de su serie Searching for Spain para la CNN, un programa de cocina en el que muestra la gastronomía de nuestro país. Unos días de los que está disfrutando de la compañía del artista Rodrigo Cuevas escanciando sidra y comiendo los productos de la región como la fabada, la cual, le ha dedicado a su amiga Georgina. No te pierdas ningún detalle en el vídeo.