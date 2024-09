El periodista Álvaro de Lama y Emilia Alfaro presentan a Teresa, su cuarta hija

Con una preciosa imagen en la que sostienen a su recién nacida en brazos. Así ha anunciado Álvaro de la Lama (43 años) y su mujer, Emilia Alfaro que después de nueve meses de espera, ya han dado la bienvenida a su cuarta hija. En una publicación que ambos compartían en sus perfiles, muestran la carita de la pequeña que ha nacido este jueves 26 de septiembre: "Una bonita casualidad 💫. Hoy, 26 de Septiembre a las 13:19 horas, ha nacido Teresa. El mismo día que cumple años la madre más molona del mundo", han escrito.

El presentador de Real Madrid TV y Emilia Alfaro siempre habían soñado con formar una familia numerosa, tal y como ella misma contaba para la revista ¡HOLA!. "Me encantaría. Tanto mi marido como yo venimos de familias numerosas y la verdad que nos gustaría mucho", eran las palabras de la empresaria que también es periodista y ha fundado su propia marca de calzado. Un sueño que se ha cumplido ya que la recién nacida es la cuarta de sus hijos: "Nuestro cuarto hijo… la verdad, impone un poco. Pero desde hace algún tiempo, cuando algo me da cierto temor me viene a la cabeza una frase que me dijo Luis (mi suegro) justo antes de que Emília y yo tuviéramos que tomar una decisión importante y que tengo grabada: Adelante, siempre adelante".

Además, la feliz pareja también ha aprovechado para contar lo emocionados con están con esta nueva incorporación a la familia y cómo ha ido todo: "Todo ha ido fenomenal y estamos muy felices por la nueva incorporación a la familia. Estamos deseando que conozca a sus hermanos. Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño", han escrito junto a un icono de un corazón rojo. Una felicidad que se multiplica porque Teresa ha nacido el día del cumpleaños de su madre.

Solo unas horas antes de tener en sus brazos a su recién nacida, Álvaro de la Lama publicaba una instantánea anunciando que comenzaba la cuenta atrás para ser uno más en la familia: "Allá vamos Teresa. Ahora, si que si. Unas horas para verte…". Fue el pasado mes de febrero cuando el matrimonio contó que estaban embarazados: "Y de repente...", escribían. El periodista deportivo y Emilia Alfaro se prometieron en el año 2015 en Formentera y un año después, el 25 de junio de 2016, se dieron el 'sí, quiero' en el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles de Jávea (Alicante).