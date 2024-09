Así es el novio de Belén Écija: asesor financiero y un 'clon' de su madre

Belén Écija está feliz tras el anuncio de su compromiso con Jaime Sánchez, su pareja desde hace tiempo y con quién se fue a vivir hace dos años. Fue durante la pasada primavera cuando los novios decidieron comprometerse, aunque ha sido ahora cuando la hija de Belén Rueda y Daniel Écija ha decidido compartir unas imágenes que recopilan las reacciones de sus seres queridos cuando conocieron la feliz noticia: "En Mayo Jaime Sánchez me leyó la carta más bonita del mundo, terminaba con una posdata en forma de pregunta que nos uniría para siempre. Se me troncharon las piernas de la emoción al leerlo y me caí de rodillas (...) Desde entonces he ido recolectando reacciones de algunas de las personas que más quiero y otras muchas no aparecen aquí porque no he podido grabarlas por los nervios." Pero, ¿quién es Jaime Sánchez?, ¿cómo es el novio de la actriz al que pronto dirá: 'sí, quiero'? ¡No te pierdas el vídeo!