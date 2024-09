La reacción de Belén Rueda y su exmarido, Daniel Écija, al anuncio de compromiso de su hija mayor

Belén Écija, hija del productor Daniel Écija y la actriz Belén Rueda, se casa con su novio Jaime Sánchez, después de cinco años de discreta relación y dos de convivencia. La petición de mano tuvo lugar hace cuatro meses, pero no ha sido hasta ahora cuando la intérprete ha comunicado la feliz noticia a todos sus seguidores junto a un vídeo en el que muestra la reacción de sus padres y otros seres queridos al enlace.

"En mayo, Jaime me leyó la carta más bonita del mundo, terminaba con una posdata en forma de pregunta que nos uniría para siempre. Se me troncharon las piernas de la emoción al leerlo y me caí de rodillas. Terminé hincando rodilla yo sin querer", ha comenzado diciendo la futura novia, que luce un impresionante anillo de compromiso en el dedo anular de su mano izquierda. "Un bonito viaje a tu lado, mi amor, mi compañero, mi amigo, mi todo. Celebrémonos. Te quiero mucho. Tengo mucha suerte de disfrutarte todos los día", ha añadido emocionada.

© belenecijar

Belén, que guarda un gran parecido físico con su madre, comenzó estudiando la carrera de Comunicación Audiovisual y terminó compaginándola con sus estudios de Interpretación, donde ha acabado encontrando una profesión que le fascina. A sus 28 años, ha formado parte del elenco de populares series españolas como La valla, Entre tierras, Madres, amor y vida, y 4 Estrellas. Además, posee un máster de Guion en la ECAM (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid), porque en el futuro le gustaría trabajar y llevar a la pantalla sus propias historias.

© belenecijar

La boda de Belén y Jaime reunirá de nuevo a Belén Rueda y Daniel Écija. La actriz y el productor comenzaron su relación a primeros de los años noventa, cuando Belén presentaba, en Telecinco y junto a Emilio Aragón, el programa VIP noche, que dirigía Daniel. Estuvieron juntos 15 años y tuvieron tres hijas, Belén, María, que falleció con tan solo 11 meses a causa de una cardiopatía congénita severa, y Lucía, que sigue los pasos profesionales de su padre trabajando detrás de las cámaras.

© GTRES

La pareja anunció su separación en 2004 y actualmente Daniel comparte su día a día con la guionista brasileña Veronik Mendes, con quien tiene otros dos hijos, una niña y un niño, que también se han alegrado mucho por el compromiso de su hermana mayor. Belén, por su parte, está soltera, volcada en su trabajo y celebrando los éxitos personales y profesionales de sus hijas. "Y la vida sigue y te regala momentos como este. Os quiero, pareja", ha dicho ante el anuncio de compromiso de su primogénita.