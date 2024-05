Belén Rueda habla del doloroso duelo por la muerte de su hija María: 'No crees que sea real'

Belén Rueda se ha sincerado como nunca sobre el golpe más duros de su vida: el fallecimiento de su hija María, nacida durante su matrimonio con el director y productor Daniel Écija. La pequeña murió con tan solo 11 meses a causa de una cardiopatía congénita severa, dejando a sus familiares totalmente devastados. "Pasas por fases. Al principio es negación absoluta de que eso haya ocurrido. Tienes la sensación cada día que te levantas que va a estar. De que no puede ser verdad. Te enfadas. Tienes mucha rabia contra todo el mundo en general. Piensas que es injusto porque no es natural", ha explicado la actriz en A solas con..., el podcast de Vicky Martín Berrocal, disponible en la plataforma Podium Podcast.

La intérprete ha confesado que lo más complicado fue darse cuenta de cómo había afectado la muerte de María a su hija mayor, Belén, que en ese momento tenía tres años. "En teoría piensas que no se entera y sí que se entera. Además con esa edad los niños no tienen la visión de la totalidad. El nunca volverá no les sirve porque al día siguiente te vuelven a preguntar donde está. Entonces te das cuenta, más profundamente, de la injusticia de algo así", ha señalado.

Tras la pérdida de María, la actriz se aferró a su entorno más cercano para intentar sobrevivir. "Nos unimos mucho en la familia y eso te da razones para seguir viviendo. Está tu otra hija y sientes que te necesita y es lo que te lleva hacia adelante", ha manifestado.

Belén ha reconocido que superó la muerte de su hija hablando sobre ello. "Como es algo antinatural no crees que sea real y como no crees que sea real si no lo verbalizas no consigues ordenarlo racionalmente en tu mente", ha dicho. Cuando murió María, la actriz no fue a terapia, sin embargo, al poco tiempo falleció su padre y decidió pedir ayuda "Ahí ya dije: 'Esto es demasiado'. Hay veces que parece que la vida se ceba contigo", ha lamentado.

La actriz sostiene que fue muy necesario sentir ese profundo dolor para hacer correctamente el duelo por la muerte de su hija. "Tienes que llorarlo, pensarlo, vivirlo, expresarlo, compartirlo, pero cuidado con alargarlo demasiado porque sientas que estás traicionando a esa persona que físicamente ya no está contigo por no pensar continuamente en ella", ha matizado. La intérprete sabe perfectamente que su hija no querría que siguiera sufriendo por ella, sino todo lo contrario. "Me diría: 'Vive por mí, que yo no he podido'". Además, ha dicho que María siempre estará a su lado, solo que de otra manera.